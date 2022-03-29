正妹2個月閃嫁爽當醫師娘　老公婚後口罩一脫瞬間悲劇了

▲人妻閃婚後才看清老公「沒戴口罩」的長相，卻後悔莫及。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者張寧倢／編譯

疫情時代口罩成為必備品。然而，日本一名窈窕貌美的38歲瑜珈教練，因為擇偶條件專挑醫生，加上疫情關係，即使男方約會時幾乎沒拿下口罩，她也沒有特別在意。2個月後開心閃婚成為醫師娘，她這才驚覺老公竟是「口罩帥哥」，他用口罩遮住的部位臉頰肉鬆垮、唇齒歪斜，讓她瞬間後悔莫及。

據日媒「現代ビジネス」報導，一名化名未央子的日本主婦過去曾是瑜珈教練，相當注重外貌和身材的維持，因為出身醫師世家，加上閨蜜們的丈夫也都在大企業工作，她堅持著「非醫生不嫁」的信念，遲遲未能步入婚姻，終於在38歲時透過婚姻仲介公司認識了小自己1歲的現任老公。男方的爸爸是開業醫生，家中還經營醫美診所，經濟條件相當不錯。

▲過去2年全球面臨疫情衝擊，情侶在外約會時也常時間戴著口罩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

兩人交往順利，相識2個月後就登記結婚，並開始了同居生活。不過，未央子卻驚覺自己「大錯特錯」，婚前約會時老公只有拿下2、3次口罩，當時她沒有看仔細，直到結婚後才發現，老公是「口罩帥哥」，雖然眼睛長得清明爽朗，但臉頰肉鬆垮下垂、牙齒排列歪斜，嘴唇太厚，整體相貌令她心生厭惡。

儘管如此，未央子仍心想只要時間一久就會習慣，日久生情，然而，生性愛美的她終究難以克服。某次睡在身邊的老公想來個「早安之吻」，她下意識就推開了他說「不行！」從此之後夫妻感情出現嫌隙，老公從2個月前開始態度更是明顯冷淡，不但不給生活費，看到她也不會打招呼，等未央子意識到婚姻危機時，兩人夜裡已經分房睡。

▲老公口罩下的長相令40歲的日本人妻無法接受。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

更慘的是，未央子後來還在老公錢包裡找到不尋常的發票，汽車座椅下的禮物，藏在袋子裡的避孕藥等等，種種跡象都顯示丈夫已經外遇。未央子說，雖然老公戴著口罩時是個帥哥，摘下口罩後的長相實在不符自己喜好，才會拒絕了他，不過，老公整體來說還是很有生活品味、待人溫柔、舉止端正的男人。如今，兩人雖未離婚，但感情終究是回不去從前了。

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