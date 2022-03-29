普丁發言人：俄國僅「1情況」會使用核武　但與烏克蘭無關

▲ 克里姆林宮發言人佩斯科夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，核戰危機引發憂慮。俄國總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，沒有人考慮使用核武，唯有國家生存受到威脅時才會動用，但生存威脅與這場俄烏衝突沒有任何關係。

佩斯科夫先前便宣稱，俄國只有在「國家生存受到威脅」的情況下才會使用核武。他28日接受《美國公共電視網》（PBS）訪問，記者向他問道，俄國對可能的核攻擊立場令外界困惑，加上俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）又表示，若面臨生存威脅，不論對方是否使用核武，俄國保留使用核武的權利，因此希望佩斯科夫進一步澄清，究竟什麼情況會對俄國生存構成威脅。

佩斯科夫首先強調，俄國無疑將完成所有在烏克蘭特殊軍事行動的目標，「但任何行動的結果當然都不是使用核武的理由。我們有一個安全概念明確指出，只有國家生存面臨威脅時，我們才能使用，且真的會使用核武來消除威脅。」

他進一步說明，國家生存與俄國在烏克蘭的特別軍事行動沒有任何關係，但也提到，總統普丁先前便曾警告外界，軍事行動期間不要干擾俄烏事務。當記者問及這是否代表若第三方捲入戰爭，普丁將使用核武時，佩斯科夫回答，「我不這麼認為。」

記者追問，若依據字典上「生存威脅」的定義，那麼目前正發生的狀況及可想像的任何狀況都不可能達到威脅俄國國家存亡的標準，「為什麼不現在解決這個問題？為什麼你不能在這裡代表俄國，排除在這場衝突中使用核武的可能？」佩斯科夫對此則回應，「沒有人考慮使用核武，甚至沒有人考慮使用核武的想法。」

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