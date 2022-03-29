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文在寅青瓦台接見尹錫悅！當起導遊瘋狂介紹　未談特赦前總統李明博

▲▼尹錫悅28日抵達青瓦台，與總統文在寅在青瓦台常春齋共進晚餐。（圖／達志影像）

▲尹錫悅28日抵達青瓦台，與總統文在寅在青瓦台常春齋共進晚餐。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統文在寅、總統當選人尹錫悅經過幾番波折，昨（28）日下午5時59分終於在青瓦台會晤，是南韓建政以來現任、繼任領導人在選後時隔最久的會晤，不過雙方會談時間卻是最長。尹錫悅計畫將總統辦公室遷出青瓦台，文在寅不斷向尹錫悅介紹青瓦台，包括停機坪位置，形成一幅有趣的景象。

其實先前文在寅、尹錫悅原訂於3月16日在青瓦台共進午餐，不過雙方最後因韓國銀行總裁人選、遷移總統辦公室時的預算問題等鬧得不歡而散，在雙方幕僚私下數度協商、加上文在寅數度表態「雙方會晤事不宜遲」，才能談妥此次文尹會晤。

根據《韓聯社》，文在寅28日下午5時59分在青瓦台綠芝園親自接見尹錫悅，隨後雙方前往常春齋共進晚餐，直到晚間8時50分才結束，長達2個小時51分鐘。

在這場會談中，文在寅承諾將會嚴格審查預算，協助尹錫悅遷移總統辦公室事宜，同時雙方討論北韓（朝鮮）試射導彈與核武問題，不過雙方並未針對是否特赦前總統李明博進行討論。

▲▼尹錫悅28日抵達青瓦台，與總統文在寅在青瓦台常春齋共進晚餐。（圖／達志影像）

自從尹錫悅當選後，便積極推動遷移總統辦公室的計畫。他承諾，5月10日就職前後會將總統辦公室從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，而未來將「不再使用」青瓦台的任何設施，同時讓「最美麗的庭院」綠芝園、常春齋重回國民們的懷抱。

另外，尹錫悅推動遷移計畫，在選擇未來總統辦公室腹地時，曾將是否具有地下防空洞、停機坪視為重點之一。

豈料，在尹錫悅接受邀請到訪青瓦台後，文在寅便針對性地積極向尹錫悅介紹青瓦台內各處設施的地點與植物名稱，包括指出「停機坪的位置」、圍繞常春齋的梅花。在抵達常春齋後，文在寅介紹道，「在舉辦各種大型活動時會來到常春齋，由於青瓦台內沒有合適的韓屋建築，因此常春齋算是相當具有代表性。」

總統當選人尹錫悅秘書室長張濟元（장제원）在簡報會議中發表文、尹的談話內容。

▲▼總統當選人秘書室長張濟元。（圖／達志影像）

▲總統當選人秘書室長張濟元。（圖／達志影像）

文在寅表示，總統辦公室的遷移地點應由下一任政府自行判斷，而如今政府的目標是協助審視遷移計畫的預算消耗；而尹錫悅則表示，早從前政府、前前政府、文民政府（金泳三政府）起就承諾會讓「青瓦台時代」落幕，不過卻因各種實行上的困難而作罷，如今將由本人完成歷任總統無法完成的夙願。

文在寅表示，將會努力不懈、奮鬥至卸任前的最後一刻，包括控管全國新冠疫情，直到完成政府交接工作，同時由衷真心祝賀尹錫悅當選，「政黨之間或許存在競爭，但總統之間期盼執政成功，乃為人之常情」；尹錫悅則回道，他會繼承好的政策，至於未能實現的政策，則會加以改善。

另外，文在寅、尹錫悅兩人在此次青瓦台會晤中，皆未提及是否特赦前總統李明博。

►文在寅提名李昌鏞為新任韓國銀行總裁 與尹錫悅陷入冷戰

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