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馬力波9成住宅被轟！殘破「末日市景」　市長：幾乎已被俄軍控制

▲▼馬力波（Mariupol）已成一片廢墟。（圖／路透）

▲馬力波（Mariupol）9成住宅被砲轟，城市幾乎已成一片廢墟。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭東南部港市馬力波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊包圍近1個月，砲火猛烈攻擊下估計至少已5000居民死亡，目前約16萬人被困，有90％的住宅建築受損，其中40％完全被毀，整個城市呈現一片斷垣殘壁的景象。當地市長接受採訪時表示，馬力波基本上已落入俄軍控制。

▲▼馬力波（Mariupol）已成一片廢墟。（圖／路透）

根據美國CNN報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部29日稍早聲稱，儘管俄軍加強鞏固了對馬力波的控制，但被圍困的烏軍仍繼續維持「環形防禦」。不過，市長博伊琴科（Vadym Boichenko）28日接受採訪時卻坦承，並非所有情況都在烏方掌控之中，「不幸的是，我們今天已被掌握在占領者手中。」

▲▼馬力波慘被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）

博伊琴科表示，馬力波的40多萬人口至今仍約16萬人被困在城市裡，待在沒有水、電力、暖氣、與外界斷聯的不堪居住的環境，「這真的很可怕。」他疾呼，必須讓人民完全撤離，目前有26輛疏散巴士準備前往馬力波載運民眾，卻未能獲得移動許可，「俄羅斯聯邦從第一天起就一直在耍我們」。此前，烏克蘭官方指稱，馬力波有3萬人被強行「驅逐」到俄羅斯。

▲▼馬力波（Mariupol）的俄軍裝甲車隊。（圖／路透）

▲俄軍裝甲車隊出現在烏克蘭東南部馬力波市。

烏方27日發布統計數據，馬力波大約90％住宅建築受損，其中60％被砲彈直接擊中，40％完全被毀。佔城市9成醫療量能的7家醫院遭到砲火攻擊中，其中3家已摧毀，另有3家婦產科醫院遇襲。各級學校方面，7間高等教育機構有3間被毀，市內57所學校中的23所損毀，70所幼兒園也有28所被毀。許多工廠、港口設施遭到破壞。

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