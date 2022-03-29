美暴風雪「60車連環撞」慘況曝！　高速公路聯結車狂燒如戰場

PHOTOS: Horrific scenes from the pileup caused by a snow squall on Interstate 81. Via David McKeown @repherald https://t.co/sz0PZoZ4Z7 pic.twitter.com/1Hb4qo9Mzb — The Morning Call (@mcall) March 28, 2022

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州81號州際公路在28日上午發生連環車禍，約有40至60輛車撞成一團引發猛烈火勢，目前已知造成3人死亡。從現場司機拍下的畫面可以看到，由於暴風雪讓能見度極低，幾輛聯結車相撞後，多輛小客車跟著追撞，已逃出的乘客全躲在路旁，而救援人員指出，由於大火阻礙救援，所以死亡人數恐還會上升。

This happened on Interstate 81 in Pennsylvania today pic.twitter.com/ONUUGOdtrH — _Imposter_ (@Imposter_Edits) March 28, 2022

根據ABC報導，賓州81號州際公路28日上午10時30分左右發生連環車禍，從現場司機拍下的畫面可以看到，一輛大型垃圾處理車被另一輛聯結車撞歪180度，另一邊還有一輛聯結車正在燃燒，已逃出的司機和乘客全躲在一旁樹林裡，不時還有其他小客車追撞上來，畫面相當驚險。

斯古吉爾郡（Schuylkill County）緊急事務管理辦公室人員布里克利（John Blickley）指出，事故原因可能是暴風雪造成能見度降低，推估追撞車輛至少有40至60輛，現場有三輛聯結車跟一輛自小客車起火燃燒。

▲▼美國賓州州際高速公路連環車禍。（圖／路透）



斯古吉爾郡驗屍官莫伊蘭（David J. Moylan）指出，由於目前已知造成3人死亡，其餘獲救傷者都已送往醫院治療，但大火阻礙救援行動，因此死亡人數還有可能上升。賓州警察發言人比姆（David Beohm）表示，「許多車輛還在燃燒，火勢還在蔓延，現場消防單位必須派出水車，因為事故路段偏遠，完全沒有消防栓可使用。」

美國國家氣象局（National Weather Service）預報員柯爾伯特（Mike Colbert）說，先前就曾針對此處發出暴風雪警告，「如果你開車進入其中，幾秒鐘內就會從多雲到晴的天氣變成暴風雪，能見度降到半英里以下，這就是它們如此危險的原因。」