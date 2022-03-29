俄羅斯讓步？　金融時報：停火協議不再要求去納粹化、非軍事化

▲俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

《金融時報》引述4名知情人士說法報導，俄羅斯似乎願意讓步，在和平協議草案中，未列入最初3大核心要求，也就是不再要求烏克蘭「去納粹化」、「非軍事化」及透過法律保障烏克蘭境內俄語，但仍要求基輔放棄加入北約、避免研發核武、保持軍事不結盟。

4名知情人士透露，若烏克蘭同意俄方條件，能夠換取歐盟會員國的身分，並且與俄國、美國、英國、法國、德國、加拿大、中國、義大利、波蘭、以色列及土耳其達成「接近北約第5條款」的安全保障，而該條款明文寫道，「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為對全體成員國發動的武裝攻擊」。

不過，和平協議最大癥結點，也就是烏克蘭試圖收回克里米亞一事，將留待普丁及澤倫斯基的未來談判中討論。

▲俄羅斯、烏克蘭代表團談判現場。（圖／路透社）

烏克蘭談判代表、執政黨人民公僕黨黨魁阿拉哈米亞（David Arakhamia）坦言，安全保障尚未獲得各方同意，不過就快要達成共識了，「我們目前還沒有聽到任何反對聲浪。」克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於28日表示，俄羅斯「不能也不會談論……因為這只會破壞談判進度。」

烏俄預計29日在土耳其伊斯坦堡會面，展開第四輪和平談判。俄羅斯讓步之際，澤倫斯基也表示，烏克蘭會針對和平協議進行公投後修憲法，但可能需要花費至少一年。與此同時，烏克蘭及其西方支持者對於普丁的意圖依然抱持懷疑態度，他們擔心，莫斯科只是把談判當作煙霧彈，藉機重整疲憊軍隊、補充後勤物資，並且計畫新一輪進攻。