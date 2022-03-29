「天生尤物」揭醫美董5怪癖　爆黨國大老包養2女大生：跟妳我吃虧

▲39歲的A小姐出面投訴林文瑞用交友軟體獵豔、欺騙感情。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台北市漢蒂妮時尚集團董事長林文瑞，遭一名A小姐指控是騙砲渣男，他先以醫美診所老闆的「專業」，對A小姐的身材品頭論足，後來藉機對她毛手毛腳，最後被騙與他上床發生性關係。之後，林文瑞與A小姐的約會模式只剩吃飯、做愛，讓A小姐不滿的是，只要林想發洩，她就必須無條件配合，但A小姐想打入林的生活圈、陪他應酬卻都被拒絕。

更離譜的是，交往期間，林文瑞還訂下許多奇怪的規定，例如每月見面、做愛2次；不能談論政治、宗教、工作；約會吃飯2個人最多花500元；不能生小孩；要稱呼他為「董仔」表示尊敬。

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▲醫美老闆林文瑞與政界的關係不錯，經常出席各種餐敘。

A小姐告訴本刊，林文瑞常炫耀自己的政商人脈，例如某知名女藝人會到他的診所消費；某政黨前主席經常跟他一起打高爾夫球，以及某現任政府高級官員跟他交情很好，還會拿對方的簽名帽給A小姐看。

▲A小姐不滿林文瑞只把她當成砲友，不讓她進入生活圈，傳訊向林抱怨。

交往5個月後，林文瑞突然告訴A小姐：「某法界大老常帶著二個女大生，我跟妳交往算吃虧了！」不僅嫌她太老，還要她知足，說她能與上流社會的董事長交往，是上輩子修來的福氣，讓她無法接受，決定分手。

▲A小姐不滿林文瑞只把她當成砲友，不讓她進入生活圈，傳訊向林抱怨。

A小姐告訴本刊，交往期間，林文瑞從未送她禮物、給她金錢，她因為被愛沖昏頭，才被林欺騙感情，如今她醒了，決定將林的手法公諸於世，除了替自己出一口氣，也希望提醒所有女性注意這個騙砲渣男。





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