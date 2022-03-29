俄軍「機密通訊狂被攔截」問題出在哪？　專家點出5大原因

▲俄軍坦克嚴重損壞。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

一名美國五角大廈高官指出，雖然俄軍擁有精良又現代化的傳輸裝置，前線軍隊卻重度依賴智慧型手機、按鍵式行動對講機等「不安全通訊裝置」，導致容易成為攻擊目標，也突顯了軍方高層的調度缺失。《華盛頓郵報》整理出5大關鍵，歸納出俄軍通訊出錯的可能原因。

一、西方國家提供電子戰設施

國防分析公司詹氏資訊集團（Janes Group）俄國軍事專家提科斯（Kostas Tigkos）表示，有證據顯示，美國及其他北約國家提供了能夠干擾俄軍傳輸的電子戰設施。因此，烏克蘭軍隊能夠攻擊俄方指揮所，摧毀俄軍通訊節點，迫使對手使用較不安全的通訊設施，增加敵方對話被攔截，或者被三角定位的可能性。

二、透過不安全線路傳輸

提科斯表示，儘管過去20年，俄軍積極改革軍事科技，而且著重現代化通訊硬體，但，「開發優秀無線電是一回事，部署無線電系統、建立網絡、透過數千個變因執行複雜軍事行動，而且還要讓他們像交響樂一樣和諧運作，又是另外一回事了。」

分析人士表示，俄軍依賴不安全線路通訊的情況非常普遍，就連無線電業餘人士都可以透過Web SDR等網站收聽。據悉，其中一些對話透露士兵沮喪或者混淆彼此代號，3月5日一段對話中，一名俄國士兵自稱「Blacksmith」而非代號，另一人趕緊喊道「不要在線上說出姓氏！」

三、缺乏實戰經驗

分析人士指出，在歐洲，烏克蘭是僅次俄羅斯、面積第二大的國家，如今俄軍指揮官似乎難以在如此廣闊、充滿變數的戰場上進行通訊調度，隨時協調行動傳輸位址，確保無線電頻率一致卻又不斷變動。

四、加密線路故障

《紐約時報》本月稍早報導指出，一名俄國將軍遭空襲喪生，是因為他的手機被烏克蘭人發現。烏克蘭國防部分享的另外一個例子指出，2名俄國情報官員在公開無線電頻道上討論一名高官的死亡，其中一方要求在加密線路Era系統上通話時，另一人卻說Era無法使用。

提科斯說，俄羅斯研發的Era系統依賴行動網路運作，但俄方猛烈轟炸摧毀烏克蘭多地基地台，反而限制俄軍使用安全通訊的能力。

五、在敘利亞養成壞習慣

美國海軍分析中心（CNA）的俄羅斯軍事專家本內特（Sam Bendett）說，俄軍指揮官在敘利亞輪調多年，而在當地作戰時，不須擔心手機及無線電被干擾、追蹤或竊聽，「一些軍隊可能染上壞習慣，他們以為在烏克蘭也能夠照辦。」