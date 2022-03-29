醫美老董被控騙砲「美胸天生尤物」：下面碰一碰就好　照片曝光

▲醫美診所老闆林文瑞政商關係良好，常出席各種公開活動。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

旗下擁有二間醫美診所、一間珠寶公司、一間實業公司的漢蒂妮時尚集團董事長林文瑞，遭控是騙砲渣男。39歲的A小姐向本刊投訴，去年8月，她透過交友軟體認識59歲的林男，林告訴A小姐，其事業體年營收破億元，跟很多政商名流熟識，讓A小姐逐漸對他產生愛慕與好感。

林文瑞自稱離婚，想找結婚對象，A小姐也想步入婚姻，二人一拍即合，去年中秋連假，二人第一次約會，林開著保時捷跑車現身，先帶A小姐到郊外看風景，後來直接把她載回南港住處，理由是因為想認真跟A小姐交往，帶她回家是為證明沒有別的女人同住。

此外，林文瑞還以醫美診所老闆的「專業」，對A小姐的身材品頭論足，甚至語帶挑逗地說：「妳的胸部看起來既挺又美！」並誇她是「天生尤物」，逗得A小姐心花朵朵開。

▲A小姐不滿林文瑞只把她當成砲友，不讓她進入生活圈，傳訊向林抱怨。

幾天之後，林文瑞又約A小姐碰面，這次林在住處內對她毛手毛腳。第四次見面時，林帶她到新北烏來泡溫泉，事後又將她載回住處，對A小姐說：「我們下面碰一碰就好！」A小姐告訴他：「你不要亂來喔！也不要射進來，不然的話，你要娶我！」沒想到林直接回：「娶就娶啊！怕什麼！」

▲39歲的A小姐出面投訴林文瑞用交友軟體獵豔、欺騙感情。

林文瑞脫口而出的話，打動A小姐，但讓她傻眼的是，完事後，林竟語帶恐嚇地說：「如果妳把我們做愛的事說出來，我們就沒有未來！」A小姐回家後，傳訊給林：「你射精很多，我陰道流很多精液出來。」目的是希望林負責，沒想到林竟回傳：「哇！1、2年的精華被妳搜刮一空！」



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