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「80kg黑歷史胖照」瘋傳　G級雪乳戰神最氣：為何讓我媽打來道歉

記者葉國吏／綜合報導　

擁有G罩杯的「雪乳戰神」郭鬼鬼，近日因過往舊照被公開引起話題，28日她在臉書曬出從小到大的成長過程照，透露曾經一度胖到80公斤，晚間郭鬼鬼透露，媽媽因為舊照事件還打電話跟她道歉。

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）

▲郭鬼鬼28日貼出4格過往對比照。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書，下同）

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郭鬼鬼28日在臉書曬出幼稚園、國中、2015年以及現在的4格對比照，照片中可看到她幼稚園時的圓潤可愛模樣，國中時期五官雖與現在沒有太大區別，但可看出體重多很多，2015年時已經瘦身成功，但妝容看不太出來現在的樣子，她則在內文寫下「從前從前有個小胖紙的故事⋯⋯有人想聽嗎？」。

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼現今模樣。

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）

郭鬼鬼自認國中跟現在的照片比起來，五官差異不多，但她自爆當時體重高達80公斤，看得出來下了很大一番功夫減重，她表示：「除了體重從80kg往下的變化，很明顯看得出，學會彩妝造型很重要喔！」變美的過程讓網友紛紛大讚「一個勵志的故事」、「差好多」、「哇靠，潛力股啊」、「其實國中就蠻漂亮的欸」、「小時候胖胖的很可愛」。

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）

▲郭鬼鬼直播時透露媽媽打電話跟她道歉。（圖／翻攝郭鬼鬼YouTube）

郭鬼鬼28日晚間在YouTube直播時談及此事，透露她小時候就是小公主來著，所以要吃什麼都有。她透漏媽媽有打電話給她道歉，說著「歹勢啦！小時候沒有在控制，所以才會讓妳現在被控制。」、「我最最最生氣的點就是為什麼要讓我媽媽打來跟我道歉」，郭鬼鬼還開玩笑的奉勸粉絲，未來如果生女兒記得要控制她的食量。

 

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