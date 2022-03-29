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去年才得和平獎！俄最大獨立報紙宣布暫停刊　直至烏克蘭戰事結束

▲▼2021年諾貝爾和平獎得主。（圖／@NobelPrize）

▲2021年諾貝爾和平獎其中一位得主，就是俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov，右）。（圖／@NobelPrize）

中央社莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）今天表示將暫停發行，直到俄國入侵烏克蘭的戰事結束為止。「新報」總編輯穆拉托夫去年剛獲得諾貝爾和平獎肯定。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示，這是很「艱難的」決定，這麼做是為了「拯救」這份刊物，避免徹底停刊。

他在聲明中表示：「對我們來說，我知道對你們而言也是，這是個糟糕又艱難的決定。但我們必須替大家拯救（新報）。」

「新報」聲明說：「我們又接到一份來自俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）的警告」。

「我們將暫停報紙出刊，包括網站、社群媒體及印刷版，直到『對烏克蘭的特別行動』結束。」

「新報」由前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）於1993年共同創立，是俄國剩下唯一能批評總統普丁（Vladimir Putin）以及他對內、對外政策的主流媒體。

「新報」員工於今天稍早得知，監察機構對「新報」發布了正式警告，這也是上週以來第2次警告。

「新報」發言人告訴法新社，報社還沒有收到警告的複本，只是從「新聞」得知事態發展。

俄國媒體如果一年內收到2次來自監察機構的警告，法院就可以下令將其關閉。

此外，俄國司法部今天把「德國之聲」（Deutsche Welle）加入被認定為「外國代理人」的機構名單。

莫斯科認定的「外國代理人」代表由外國資助從事政治活動的組織。一旦機構被貼上標籤，必須揭露資金來源，且發布的訊息也必須標示是透過「滿足外國代理人任務」的媒體。

「德國之聲」網站於3月初已遭到監察機構關站。

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