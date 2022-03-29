疑似「普丁私生女」豪宅曝光　食品快遞數據庫被駭洩蹤跡

▲19歲正妹DJ路易莎（Luiza Rozova）傳說是普丁私生女。（圖／翻攝推特、YouTube頻道Телеканал «Доктор»、ig帳號luizaroz_）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭後，除了遭受經濟制裁的壓力之外，甚至面臨無所不在的駭客攻擊，就連俄羅斯總統普丁私生女的豪宅，也因為食品快遞的數據庫被駭，而洩漏蹤跡，就是為在普丁故鄉聖彼得堡的一處「奢華宮殿」。

根據英國媒體《鏡報》報導，傳言19歲的網美兼知名DJ路易莎（Luiza Rozova），是清潔工出身的45歲女富豪斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）與普丁生下的私生女，斯維特拉娜是俄羅斯一家主要銀行的主要股東之一，身價高達7400萬英鎊（約新台幣28億）。

▲普丁傳說中的情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）。（圖／翻攝自俄媒Proekt Media ）



但是她們母女從來都沒有對外公開承認，生父就是普丁，不過由於路易莎長得很像年輕時的普丁，因此被懷疑就是普丁的私生女，甚至俄羅斯有一家獨立媒體率先爆出這則八卦，後來被當局查禁。

路易莎與媽媽就住在聖彼得堡的豪華封閉式「Fontanka 76街區」內，面積4306平方英尺（約400平方公尺、121坪）的公寓，由德國公司 Engel & Voelkers 建造，知名建築師馬龍（Roberto Molon）設計，走優雅而輕盈的裝飾藝術風格，是聖彼得堡金三角最受追捧的地段。

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