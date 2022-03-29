妹子穿雨衣騎車「裡面全濕」超崩潰！內行人曝神穿妙招：乾到不行

▲就算下雨天穿雨衣騎車，有時候衣服、褲子還是一樣會濕。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

這週天氣變化不斷，冷空氣和雨勢陸續來，不少人騎車出門就算穿著雨衣，也難以完全防止雨水滲透。一名女網友日前就發文抱怨，自己多年來騎車穿雨衣都是有穿跟沒穿一樣，每次脫下雨衣後都發現裡面的衣服、褲子全都濕一片，令她相當困擾。文章一出，馬上釣出不少苦主，不過也有內行人就出面給出了超實用建議。

一名女網友日前在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她多年來騎車遇到下雨時，都是穿上一件式雨衣擋雨，結果都跟沒穿一樣，外面濕，裡面衣服、褲子也濕掉，已經換了4到5件了還是一樣，崩潰求救「到底是我買錯還是⋯有人能為我解答一下嗎！真的很困擾餒。」

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文章曝光後，許多網友也有同感，紛紛留言「超級豪雨，穿什麼都一樣」、「妳不知道嗎？穿雨衣只是不要讓身體那麼濕而已」、「不管穿哪種…包再怎麼多，旁邊積水車子開快…一樣濕」、「這也困擾我多年」、「不多不少，我也一樣，從脖子進水，然後就壞掉了」、「雨太大太悶都會變這樣」。

其中，有內行人推薦，「可以買2件式雨衣，外加鞋套，雨衣要戴到頭上，穿在安全帽內，安全帽要全罩式有鏡片。手要戴防潑水手套袖口要緊。下擺要夠長，達到雙腳能踩著雨衣下擺。基本以上都做好了，就會乾到不行。」

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