雞翅買1送1耍人？顧客「要買雞翅被拒」傻眼　頂呱呱回應了

▲頂呱呱推出買一送一活動，吸引不少民眾購買。（圖／業者提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」日前回擊麥當勞的地瓜薯條，推出5項餐點買一送一的活動。沒想到，有顧客到店面要購買炸雞翅時被店員拒絕，理由為剩下的雞翅是為了套餐而準備，最後只能敗興而歸。對此，頂呱呱表示，因活動反應熱烈而備貨不夠，各分店也沒限制分配量，將了解詳情後積極補貨。

頂呱呱23日發文表示，只要在4月21日前持「春暖花開，酷碰共享」的圖片，就可享有地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及指定飲品等5種商品的買一送一優惠。

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▲頂呱呱表示，出示上圖就可參加買一送一活動。（圖／業者提供）



然而，有許多網友到店面購買時卻發現店員拒賣，原因是剩下的雞翅要留給套餐作搭配，讓不少網友覺得活動辦得沒誠意，且活動也未標明買一送一有限量，因此直接到頂呱呱的臉書粉專、店面評論留言，「剛剛去消費，你們活動也太沒有誠意吧？說買一送一的薯條沒有，單點薯條卻有？是在哈囉？」「竹圍門市也是，買一送一薯條賣光了，但是架上還有很多薯條」、「昨天公館門市也發生買一送一薯條說沒有，（但）架上還有，詢問店員表示還有其他餐點要出？活動數量是有限量嗎？」「看得到吃不到，怕人吃」。

此外，有網友指出，部分門市疑似有限定每人只能消費一次，並限制顧客不能重新排隊購買，「店員跟我說叫你家多點人過來…後來我想說鳥毛一堆，直接跟店員說我不要買、不買總行了吧。他又說這次給你下次不可以，我也直接說下次我也不會買了，沒關係。感覺很差…公司文宣圖片沒寫、表明清楚，公司給門市人員又限制，讓門市人員跟客人摩擦，整個做不起優惠就別做，無言」。

頂呱呱28日表示，這次買一送一的活動超出預期，每間分店的消量都很大，雞翅及雞塊都銷售一空，預計兩天內補足；另外，業者強調沒有限制各分店買一送一、套餐如何配送的情況，詳情會再跟分店進行了解

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