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烏克蘭國際志願軍發言人：網紅「李根大尉」不在前線！

▲▼南韓78萬網紅李根大尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自IG）

▲▼韓國網紅「李根大尉」尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是假。（圖／翻攝自IG）

國際中心／綜合報導

「韓聯社」28日報導，烏克蘭「國際志願軍部隊」發言人馬格羅近日接受該社視訊訪問時稱，部分韓籍志願軍被派往前線加入戰鬥部隊，但韓國網紅「李根大尉」並沒有在前線。

韓國外長鄭義溶當天表示，目前瞭解到有9名韓國人以志願軍身份前往烏克蘭，當中3人已經返回韓國。仍在烏克蘭的6人裡，一名女性在當地擔任志願服務，有兩人的動向尚未被掌握。

「韓聯社」稱，這是「國際志願軍部隊」首度接受韓國媒體的訪問。韓國外交部3月7日曾提醒韓國公民，擅自入境烏克蘭者將會因為違反《護照法》面臨刑事處罰，以及涉及不當使用護照的相關制裁。

在此之前，據傳有78萬粉絲的網紅、前韓國海軍特種部隊大尉兼YouTuber「李根大尉」在社群帳號發布前赴烏克蘭作戰的消息，外交部翌日隨即發布上述制裁公告。

▲76萬YouTuber李根大尉飛烏克蘭當義勇軍！曬背影照：若活著回來，會接受處罰。（圖／翻攝自Instagram／rokseal）

馬格羅接受「韓聯社」訪問時透露，包括韓國人在內，已有不少來自不同國家的志願者加入援烏「國際志願軍」。部隊方面原則上不對外公開各個國籍的志願軍人數。

他同時表示，目前已有部分韓國志願者被派往前線部隊。但關於「李根大尉」的行蹤，基於作戰計畫和隊員安全的考慮不予確認。不過，馬格羅透露，「李根大尉」並未被派往前線。他又補充說，在西烏克蘭地區有不少作戰前的訓練設施。

關於自稱赴烏克蘭對俄作戰的「李根大尉」，先是傳出他在烏克蘭戰死的說法，韓國外交部回應稱沒有接到韓國國民在俄烏衝突中傷亡的消息。隨後，又有韓媒稱李根目前人在波蘭。

韓國《國民日報》24日報導，韓國社群網站當天出現一則貼文讓輿論「炸鍋」。一名目前在波蘭的韓國留學生A君發文稱，連日來在他所住的飯店裡每天都能看到「李根大尉」，親眼目擊他在拍片，還聽到他對拍攝助理說「要拍得像實戰一樣！」

▲▼南韓78萬網紅李根大尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

「李根大尉」赴烏克蘭作戰遭傳全是假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

《國民日報》25日接著報導，李根自己在24日否認他「在波蘭飯店拍戲」的消息。「韓聯社」同時報導，日前另有一名韓國海軍陸戰隊現役士兵擅自離境欲赴烏克蘭。

馬格羅對此表示，作為「國際志願軍」發言人，他不宜對韓國的政策表達立場。但除韓國之外，還有不少國家禁止其公民進入烏克蘭或加入國際志願軍，但這不抵觸烏克蘭相關法律和國際法律，烏方不會因為志願者的本國政策，勸退或逼迫這些志願軍返國。

馬格羅說，如果有志願軍陣亡，會透過官方外交聯絡網通報並移交遺體。但根據烏軍方針，不會一一公開每一名陣亡者姓名。此外，他還呼籲國際社會積極向援烏「國際志願軍」提供各種援助。

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