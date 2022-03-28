俄國外長：現在中俄關係處於「有史以來最牢固」狀態

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫28日表示，在西方國家集體孤立莫斯科的同時，俄羅斯與中國的關係正處於「有史以來最牢固」狀態。此外，烏俄28日將在土耳其展開新一輪談判，他表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）跟烏克蘭總統澤倫斯基必須在關鍵問題上達成一致，才有可能進行面對面會談。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在記者會中表示，現在西方國家因烏克蘭問題孤立莫斯科，採取前所未有的制裁行動，但現在俄羅斯和中國的關係，正處於「有史以來最牢固」狀態。北京曾多次表態反對各國制裁俄羅斯，堅持會和莫斯科保持正常經貿往來，並拒絕譴責俄國入侵烏克蘭的行動。

此外，拉夫羅夫還提到，俄方從未拒絕澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和普丁會面，但只有當兩人在關鍵問題上達成一致時，才有可能進行面對面的會談，目前會晤只會產生副作用。

烏克蘭和俄羅斯新一輪的和平談判28日至30日將在土耳其舉行，烏克蘭高層官員表示，俄烏談判如果可能達成停戰協議，土耳其等國家願意提供基輔安全保證。不過，烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）則認為，他不期待這次能達成重大突破。