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中國扭曲聯合國2758號決議　美前副國安顧問：恐為攻台戰爭做準備

▲▼共軍30日派1架運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

▲共軍派遣運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，美國公共政策研究機構「德國馬歇爾基金會」（GMF）最新報告指出，中國努力改變人們對於聯合國1971年「第2758號決議案」的文字理解，讓大家認為內文表明「台灣是中國的一部分」。美前副國安顧問波廷傑（Matthew Pottinger）對此直言，「北京正在準備一場併吞台灣的戰爭。」

俄羅斯入侵烏克蘭之際，各界越來越擔心，北京是否也會對台灣採取類似行動。台灣問題專家莊宛樺（Jessica Drun）及葛來儀（Bonnie Glaser）在「德國馬歇爾基金會」最新報告寫道，該決議案表明「中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表」，並且取代中華民國的聯合國席次，但對台灣的主權地位沒有任何說明。

不過，中國多年來卻一直試圖改變眾人對決議案的文字理解，例如與其他聯合國成員建立雙邊關係時，透過協議「錯誤宣稱『一個中國』是被普遍接受的原則」，或者「透過政府施加經濟壓力」達到目的。

▲▼ 紐約聯合國總部。（圖／路透）

▲紐約聯合國總部。（圖／路透）

波廷傑現任捍衛民主基金會（FDD）中國計劃主席，他認為中國「對於文字改變的堅持，是為了免除在《聯合國憲章》下的承諾，防止國際制裁及譴責。但這是行不通的，因為世界不會容忍北京屠殺和平的鄰居，不論台灣被視為一個主權國家，或者『一個中國』的一部分。」

「德國馬歇爾基金會」報告寫道，中國孤立台灣、把台灣排除在國際組織之外的手段日益強硬，包括要求不讓台灣參加聯合國機構活動，迫使聯合國人員在文件上把台灣寫成「中國的一個省」；此外，也敦促各國放棄承認台灣、轉與北京建交，成功說服巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多和所羅門群島等等。

該報告呼籲，華府應該在夥伴國之間組織一場外交活動，抵制中國在聯合國高層的廣泛影響力，「持續遊說及反對」北京官員在聯合國機構擔任高官。

 

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