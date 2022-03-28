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金正恩讚「火星17」試射成功！　稱：要繼續增強攻擊力

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲北韓24日試射洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

記者王佩翊／綜合報導

北韓聲稱24日成功發射新型洲際彈道飛彈「火星17型」，儘管事後遭南韓與美國質疑，北韓造假試射照片，其實發射的根本就是舊款火星15型，但他們依舊不在意，28日透過《朝中社》對外宣傳，金正恩勉勵國防部人員對「火星17型」發射的貢獻，並強調要繼續強大起來，研發更強而有力的攻擊手段。

根據《韓聯社》引述《朝中社》報導，北韓領導人金正恩勉勵國防部人員對新洲際彈道飛彈「火星17型」的研發與試射作出貢獻。他表示，唯有具備任何人都無法阻擋的駭人攻擊力和具有壓倒性的軍事力量，才能夠防止戰爭發生，並保護國家安全，以抑制所有來自帝國主義的威脅與恐嚇。

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲北韓聲稱成功發射火星17型，但卻被南韓與美國發現，相關畫面疑似是經過造假。（圖／朝中社）

金正恩也強調，北韓應該繼續努力實現國防建設目標，開發更多強而有力的進攻手段，同時加快部署軍隊的裝備。他認為，唯有變得更加強大，才能不受威脅地維護和平，加快社會主義建設，為下一代的安全負責。

他同時也感謝人民並稱，沒有人民對於祖國的支援與熱愛，是絕對不可能取得如此驚人的自主國防發展成就，並向人民致上熱烈的感謝與祝福。

北韓24日下午試射洲際彈道飛彈，飛行時數達71分鐘，採高仰角的高空軌道發射，飛行距離約1100公里，最高高度超過6000公里，並墜落於日本專屬經濟海域內，距離日本僅150公里。事後北韓宣稱發射的是新型飛彈「火星17型」，不過根據南韓與美國國防當局聯合分析後研判，北韓發射的應該是火星15型，而公開的相關照片則疑似是經過後期加工。

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