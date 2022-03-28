一家人逃離塔利班「又變烏克蘭難民」　她嘆：不能留戀任何地方

▲烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）與哈爾科夫的難民在羅馬尼亞過境點相聚。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿富汗裔夫妻塞義德（Sayed Hosseini）及麥蘇瑪（Masuma Hosseini）4度因戰爭逃離家園，他們去年帶著3個孩子擺脫塔利班政權，未料落腳基輔僅約半年，竟又成為烏克蘭難民。麥蘇瑪感嘆，「一個人成為難民時，會想念一切事物，所以必須讓生活簡單一點，不要買太多衣服，不要留戀任何地方，否則再度移民時，就必須放棄這一切。」

▲阿富汗難民肉身擋住美國軍機的畫面震撼全球。（圖／翻攝自推特）



1979年，前蘇聯入侵阿富汗，展開近10年的蘇阿戰爭，塞義德及麥蘇瑪逃往鄰國伊朗，等待戰事平息才返鄉，不久後，卻又因為塔利班首次掌權引發衝突，二度逃往伊朗。他們一直待在那裡，直到華府在911恐怖攻擊後推翻塔利班，才終於回到家鄉，度過20年相對平靜的時光。

2021年，美軍撤離阿富汗，塔利班火速重返政權，由於塞義德曾在阿富汗政府軍服役，加上長女法蒂瑪（Fatema）擔任記者，因此一家人都很擔心被盯上，只好透過法蒂瑪動用美國人脈，成功逃至烏克蘭。

▲基輔一棟工業用建築慘遭俄軍空襲摧毀，救難人員前往救援。（圖／路透社）

夫妻倆起初以為，烏俄戰爭很快就會結束，沒想到砲火持續進逼。幸好，目前在美國華府讀書的法蒂瑪，努力透過社群媒體聯繫各大組織及熱心網友，成功協助家人出逃；儘管相距5000英里（約8000公里），還一度面臨交通、旅費不足、麥蒂瑪病重、護照被烏克蘭官方扣留未能取回等困境，最終仍讓家人成功抵達波蘭華沙。

塞義德及麥蘇瑪目前帶著18歲兒子阿卜法特（Abdulfatl）及2歲幼女莫比娜（Mobina）待在網友家裡，他們希望盡速以難民身分抵達加拿大，和大女兒團聚，雖然昂貴機票仍是一大困難，未來命運也不太明朗，但至少目前已經非常安全了。

麥蘇瑪表示，他們希望未來不必再次逃離戰火，「我祈禱地球上沒有任何國家、任何人再成為難民，所有人都能和平共處。」法蒂瑪也非常感謝善良人們的協助，「我希望自己來自烏克蘭，我希望那裡是我的祖國。那裡的人性很美麗且善良，人們會毫不猶豫接近你、幫助你。」

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