俄軍狂轟烏克蘭油庫！烈焰恐怖狂噴畫面曝　西北部多個城市遭連攻

▲西部大城利維夫(Lviv)的油庫遭俄軍導彈擊中。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭進入第五個星期,俄軍轉變攻擊模式,開始朝烏克蘭的石油儲備設施等基礎建設炮擊,就連西部大城利維夫、北部城市盧斯科、哈爾科夫(Kharkiv)、日托米爾(Zhytomyr)、羅夫諾(Rivne)和基輔的油庫都遭導彈襲擊。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)在記者會中證實,位在利維夫附近替烏克蘭軍隊提供燃料的大型油庫,26日遭俄軍高精準度遠程飛彈擊中。事實上,俄軍進攻逾5個星期,但遲未攻下烏克蘭重要城市,因此近來改變作戰方式,朝烏克蘭的糧倉、救濟中心、電力和供水單位等基礎設施進行空襲。

利維夫市長薩多維伊(Andriy Sadovyi)指出,俄軍襲擊此處的目的是對日前訪問波蘭的美國總統拜登發出警告,因為利維夫距離波蘭邊境僅80公里。從推特曝光的影片可以看到,猛烈火勢不斷從油庫中竄出,整個周圍街道都被濃煙籠罩,已知造成至少5人受傷。

Oil depots located in Lutsk, Uman, Rivne and Zhytomyr were hit by Kalibr missiles.



Video:#Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/OHQ0bzd5ie