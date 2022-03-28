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俄軍狂轟烏克蘭油庫！烈焰恐怖狂噴畫面曝　西北部多個城市遭連攻

▲▼西部大城利維夫（Lviv）的油庫遭俄軍導彈擊中。（圖／路透）

▲西部大城利維夫（Lviv）的油庫遭俄軍導彈擊中。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第五個星期，俄軍轉變攻擊模式，開始朝烏克蘭的石油儲備設施等基礎建設炮擊，就連西部大城利維夫、北部城市盧斯科、哈爾科夫（Kharkiv）、日托米爾（Zhytomyr）、羅夫諾（Rivne）和基輔的油庫都遭導彈襲擊。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在記者會中證實，位在利維夫附近替烏克蘭軍隊提供燃料的大型油庫，26日遭俄軍高精準度遠程飛彈擊中。事實上，俄軍進攻逾5個星期，但遲未攻下烏克蘭重要城市，因此近來改變作戰方式，朝烏克蘭的糧倉、救濟中心、電力和供水單位等基礎設施進行空襲。

利維夫市長薩多維伊（Andriy Sadovyi）指出，俄軍襲擊此處的目的是對日前訪問波蘭的美國總統拜登發出警告，因為利維夫距離波蘭邊境僅80公里。從推特曝光的影片可以看到，猛烈火勢不斷從油庫中竄出，整個周圍街道都被濃煙籠罩，已知造成至少5人受傷。

除了利維夫之外，北部盧斯科的油庫也在27日晚間10時30分鐘左右，在15分鐘內遭2枚導彈擊中，目前尚不清楚是否造成人員死亡。從網路上的影片可以看到，導彈襲擊後，巨大的火球就從油庫噴出，數英里外都能看到火光。

就在利維夫的油庫遭襲擊後2小時，另一座位在該市東南部一間專門維修坦克、防空系統和雷達的工廠也遭到3枚導彈襲擊，所幸未造成任何人員傷亡。

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