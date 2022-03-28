【廣編】嗨翻嘉義我要+1！青年市集活動　熱鬧登場

圖、文／嘉我好漾提供

嘉義縣政府26日於嘉義高鐵站站前廣場舉辦「嘉我好漾」Action Plan「嗨翻嘉義．我要+1」青年市集活動，活動現場共計齊聚26攤在地特色青創攤位，也邀請中正大學的Feelings吉他社、無樂阿卡貝拉社和嘉義大學民雄熱舞社，以及在嘉義出發的藝術表演團隊如新臺文樂團-裝咖人、台灣指定非洲鼓代表團-嬉班子樂團及聲林之王3歌手-王彙筑等活動內容精采且豐富，從美食、手作課程、舞蹈表演到音樂表演以及嘉義縣青年培力團隊也一同參與，場面熱鬧非凡。



嘉義縣縣長翁章梁表示，今日的市集活動是集結嘉義地區各式各樣的創業青年們，有食農、社區活動、關懷、餐飲、手作、園藝等不同產業之攤位，各自展現嘉義縣青年們的創業力及勇於築夢踏實之歷程，另在提升青年就業部份，嘉義縣近年積極開發在地產業園區(如大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、民雄航太園區以及太保的科學園區等)，許多大廠選擇進駐嘉義，讓更多年輕人選擇留嘉就業及在嘉就業，嘉義縣一定是青年們安居樂業的好所在，歡迎大家一起來嘉義。



嘉義縣府此次活動也吸引企業支持，深耕嘉義高鐵特區的清景麟建築團隊響應嘉義縣政府力挺青年，除協助本次活動宣傳曝光外，更加入在地產業振興，為嘉義青年打造宜居的建築與全新型態的住宅享受，為嘉義縣注入城市風貌，也讓返嘉青年們擁有舒適宜居的優質好宅。