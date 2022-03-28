德國擬採購以色列「鐵穹防禦系統」　攔截率高達9成

▲以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國總理蕭茲27日表示，德國正在考慮向以色列購買鐵穹導彈防禦系統，以嚇阻可能來自俄羅斯的攻擊，除了保護本國以外，也能協助波蘭等北約盟邦防禦。以色列鐵穹防禦系統攔截率高達9成，專門攔截短程火箭彈或炮彈。

根據《路透社》報導，蕭茲（Olaf Scholz）27日向德國第一電視台（ARD）表示，目前正考慮向以色列購買造價20億歐元（約合新台幣630億元）的鐵穹（Iron Dome）導彈防禦系統，預計在2025年完成部署。

當記者問及，是否打算購入射程超越愛國者飛彈系統（Patriot）的新防禦系統時，蕭茲指出，「我們需要意識到，我們有一個需要透過暴力來進行防禦的鄰國。」事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國政府就準備編列1000億歐元（約台幣3兆1500億元）的特別預算，全面強化軍力。

以色列國防部稱「鐵穹」攔截率高達9成，專門攔截「短程火箭彈」或「炮彈」，能夠利用電腦自動算出火箭和迫擊炮是不是威脅人口稠密區，自動導引飛彈攔截。這款防禦系統的研發耗費了大約2億美金，直到2011年3月才正式開始部署。

鐵穹是一套全天候、機動型防空系統，由以色列拉斐爾國防系統公司研發，飛彈發射單位有20枚飛彈，射程從4公里到70公里不等；每一枚飛彈長達3公尺，重達90公斤，系統防禦範圍則有150公里，以發射飛彈的方式加以阻截。

國會預算委員會負責國防的執政社會民主黨（SPD）議員施瓦茲（Andreas Schwarz）表示，為因應俄羅斯的威脅，德國需要可覆蓋全境的飛彈防禦系統，以色列的鐵穹就是一個很好的解決方案，其保護範圍可擴及鄰國，讓德國在歐洲安全扮演關鍵角色。