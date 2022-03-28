俄傷兵「輪椅列隊」獲頒榮譽勳章　全擺臭臉眼神死！尬爆畫面流出

В госпитале имени А.А. Вишневского наградили военных, отличившихся в ходе спецоперации по защите Донбасса.



Орденами Мужества были удостоены девять военнослужащих. Государственные награды им вручил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. pic.twitter.com/3wMVZQXAKt — Известия (@izvestia_ru) March 26, 2022

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯官媒分享一段影片，國防部副防長福明上將（Alexander Fomin）26日前往莫斯科一間醫院，慰問因傷退伍的士兵們，並且頒發榮譽勳章。但是，9名士兵坐輪椅列隊時，看起來卻死氣沉沉、毫無反應，甚至流露出呆滯絕望的眼神。

▲許多傷兵失去一條腿，呆若木雞坐在輪椅上。（圖／翻攝YouTube頻道World Video Channel）

福明感謝傷兵的犧牲及勇氣，「你們執行被分配的指令及任務，百分之百付出，就像真正的男人與士兵一樣，延續了我們祖父輩及父輩的光榮軍事傳統。」傷兵們剛從烏克蘭前線返國，顯然尚未從戰場創傷中恢復，他們沒有太多反應，只是靜靜坐著發呆，並在別上勳章後宣示，「我為俄羅斯服務！」

Да они просто глумятся над вами, солдаты армии Путина. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему «скорей выздороветь и встать на ноги» pic.twitter.com/BeAPzopzPr — Ilya Ponomarev (@iponomarev) March 27, 2022

▲傷兵失去一條腿，面無表情躺在病床上。（圖／翻攝YouTube頻道Vening）



另一名國防部副部長別克．葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Evkurov）也前往醫院探視傷兵，他站在床邊，低頭對著失去一條腿的軍人說道，「我希望你趕快康復，有一天能夠站起來。」不過對方動彈不得、表情僵硬冷漠，僅勉強擠出幾個字回應，看起來相當痛苦。

俄國25日宣布，戰爭開打以來，一共1351死、3825傷。不過，烏克蘭總統澤倫斯基同天宣稱殲滅超過1.6萬俄軍，北約也估算俄軍陣亡人數介於7千至1.5萬之間。

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