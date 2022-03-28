奇美博物館三十而立感恩音樂會　4月週末優雅登場

▲奇美博物館為慶祝30周年館慶，特別企劃感恩活動，首先登場的是感恩音樂會，4月每個週末在館內各處將上演音樂快閃活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館30歲了！慶祝三十而立，館方特別推出一整年的感恩歡慶活動，希望透過一連串的特別企劃，表達博物館充滿感謝的心意，首先登場的是感恩音樂會，4月每個週末在館內各處將上演音樂快閃活動，民眾參觀的同時還能擁有時時驚喜、處處音樂的美好體驗。

此外，4月起同步優化品牌標誌（LOGO），強化「國際、現代、年輕」的形象，邀請大家一同感受充滿活力的博物館氛圍。

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4月1日為奇美博物館成立30週年的重要日子，為感謝各界長期以來的支持，博物館用心規劃了一系列館慶活動，包括多元豐富的音樂表演、難得一見的國際特展，更有典藏創新企劃如首部體驗型童書出版、畫作尋寶夏令營等等，每個月都有精采主題重磅登場。期盼30週年的滿滿活動可以帶給民眾一整年繽紛而充實的絕佳體驗。





首波活動為4月感恩音樂會，於4月每個週末推出一日兩場的快閃音樂表演，地點就在展廳各處，如大廳、羅丹廳、藝術廳、雕塑大道等。館方邀請奇美藝術獎好友回娘家演出，包括擔任藝術獎評審的大提琴家戴俐文、潘怡慈；藝術獎得主如豎琴家洪綺鎂、長笛家陳淞瑋，以及小提琴家陳依廷、蔡承翰、卓家萱、楊雅淳等；表演曲目以祝福、歡樂為選曲主軸。民眾只要在4月週末來館，就有機會隨處欣賞悠揚樂音。後續緊接登場的還有5/7母親節音樂會、6月16日名琴音樂饗宴、8月名人音樂會、9至12月的奇美音樂節等。





在典藏推廣面向，6月預計推出典藏畫作首部童書，7、8月連續8週將舉辦畫作尋寶親子夏令營。民眾最關注的特展部分，除了好評不斷的英國V&A世界巡迴展「蒂姆．沃克：美妙事物」將展至5月15日之外，下一波展覽也正積極接洽國際大展，希望讓民眾不用出國就能體驗世界一流的展覽，落實博物館作為接軌國際平台的目標。



回顧奇美博物館30年，歷經了許多不同階段。從奇美集團創辦人許文龍先生兒時想蓋博物館的心願開始，到了1992年在奇美實業工廠內部正式創立，後於2015年搬遷至台南都會公園重新開幕，30年來累積約1800萬的參觀人數，成為全台最具規模的私人博物館。

館長許家彰表示：「感謝大家的支持，陪伴博物館一路走到現在，我們從工廠的博物館，變成公園的博物館，未來我們將努力走向國際，帶民眾一起看見世界，也讓世界看見我們。」此外，許家彰也強調，本館作為一個認識世界文化歷史的平台，將持續為社會大眾創造獨特的美感體驗，反映本館「典藏、教育、社會回饋」三大核心價值。



為了將奇美博物館打造為一個與時俱進、活躍創新的大眾型館所，同時成為民眾了解世界、接軌國際的一大平台，館方也進行了品牌標誌（LOGO）的優化。LOGO的主色調從原本內斂沉穩的灰、金色換成活潑年輕的紅色系，色彩靈感來自典藏名畫〈信息〉作品中的紅，並將其轉化成具現代感、充滿年輕活力的紅色調；LOGO字體也同步調整為簡潔俐落的風格。整體優化後，希望傳達「國際、現代、年輕」三大重點，同時保有「優雅」與「專業」的清新形象。





此外，館方也設計兩款30週年限量提袋，以優化後的LOGO和30週年意象，搭配博物館最具代表性的「穹頂建築」與「榮耀天使」為主要視覺，打造充滿文青風格的紀念提袋，並以一大一小的不同設計，方便民眾依需求與喜好選購。兩款紀念提袋皆為獨家限量，預計於4月中起陸續推出。奇美博物館30週年慶系列活動，詳情請上官網：www.chimeimuseum.org。