俄軍噁打性侵戰！闖民宅硬上人妻　烏美女議員怒嗆：絕不姑息

▲梅津采娃警告，烏克蘭不會對女性被俄軍性侵一事保持沉默。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭近來有不少官員指控，俄軍在入侵期間改打「性侵戰」，效仿蘇聯士兵二戰期間的暴行，對當地平民施暴或是性侵婦女。烏克蘭議員梅津采娃（Maria Mezentseva）最近在一次電視採訪中警告，烏克蘭不會對這些罪行保持沉默，勢要將藉著戰爭性侵婦女的俄羅斯士兵繩之以法。

據《衛報》報導，烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）透露，基輔東郊布羅瓦里（Brovary）最近有俄羅斯士兵闖入一所私人住宅，把老公殺害後性侵老婆，還讓屋主年幼的孩子在一旁目擊整個過程；目前烏克蘭政府已決定介入調查，並對這名士兵發出逮捕令。

▲薇娜迪克托娃（左）指控，俄軍（右）闖入基輔近郊一個家庭，把屋主殺害後，在孩子面前對屋主的妻子施暴。（組圖／翻攝自維基百科、推特）

梅津采娃27日指出，俄軍性侵的行為已違反了國際人道主義法，是一種戰爭罪，因此這些案件需要被記錄下來，因為「正義必勝」，「實際上，除了檢察總長公開的案件外，我們已接獲通報，聲稱烏克蘭還有更多受害者被性侵。我們絕對不會保持沉默，也一定會處理這些案子。一旦受害者準備好談論這件事，我們就會公開。」

她補充，她希望英國能夠傳授如何為受害者提供支持的專業知識，「在戰爭結束後，我們必須採取非常謹慎、認真的態度來幫助受害者度過難關，並在之後的日子裡繼續好好生活，我們希望英國與其他國家能傳授我們相關經驗，教導我們的心理學家如何對待受害者」。

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