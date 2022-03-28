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她耍帥直播「玩手槍」卻誤殺14歲表哥！嚇到失神　下秒開槍自轟

▲▼她IG直播「把玩手槍」誤殺14歲表哥！嚇壞下秒開槍自轟亡。（圖／翻攝推特）

▲12歲的派瑞絲誤殺表哥後，開槍自盡。（圖／翻攝推特）

記者王佩翊／編譯

美國一對表兄妹日前在社群媒體Instagram上直播，過程中12歲的表妹拿著一把藏在家中的手槍把玩，怎知卻突然誤觸，當場將一旁的表哥擊斃。女孩嚇得不知所措，隨即拿起手中的手槍自轟而亡。這對小兄妹凌晨2時左右被發現倒臥在浴室內，明顯失去生命跡象。

根據《紐約郵報》報導，14歲的卡倫（Kuaron Harvey）與12歲的派瑞絲（Paris Harvey）是表兄妹，兩人為了慶祝家人的生日，於是聚集在一起。在生日派對途中，兩人拿起手機跑到浴室內，並對著鏡子自拍直播，而當時已經是凌晨2時。

過程中12歲的派瑞絲不知從哪拿出一把手槍把玩，沒想到下一秒槍枝卻突然走火，當場把一旁的14歲表哥卡倫擊斃。派瑞絲隨即慌了手腳，但她卻沒有選擇求救，而是立即拿起手槍朝自己開槍。兩人隨後被家人發現倒臥在地，當場死亡。警方獲報到場後，將此案定調為謀殺後自殺。

2名死者的祖母戴森（Susan Dyson）悲痛表示，「兩兄妹並沒有發生爭吵，他們在不該玩槍的時候玩槍，當然，他們不應該這麼做。它（手槍）就突然爆炸走火了。」派瑞絲的母親則說，她已經看過兩人的直播影片，當時兩兄妹試圖讓自己「看起來很酷」。

據悉，2人雖然是表兄妹，但是因為年齡相近，興趣相同，關係十分親密，就像親兄妹一樣，經常一起玩鬧、惡作劇、拍影片等。

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