　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

難民營專門鎖定正妹　人蛇集團「假扮志工」脅迫烏克蘭婦女當性奴

▲▼烏克蘭難民進入波蘭邊境。（圖／路透）

▲逃離烏克蘭的婦女正在成為人蛇集團目標。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭導致382萬烏克蘭人被迫離開家園成為難民，如今卻傳出有人蛇集團專門在邊境以烏克蘭正妹為目標，假裝志工給孤苦無依的婦女與兒童協助，真正目的卻是要脅迫她們成為性奴。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)指出，「對於掠奪者與人口販子來說，俄烏戰爭並不是一場悲劇，反而成為機會，婦女與兒童成為鎖定目標，她們現在的每一步都迫切需要安全與支持」。

來自基輔的女子瑪格麗塔(Margherita Husmanov)，現在烏克蘭與波蘭邊境車站擔任志工，她向《BBC》記者表示，「我當志工時看到3名義大利男人，疑似尋找正妹來賣淫，報警後證明我是對的，不是我在疑神疑鬼，這太可怕了」。

報導中指出，儘管警方已行動進行阻止，不過仍有人蛇集團會假裝志工提供難民幫助，導致事件根本防不勝防。逃到丹麥尋求庇護的女子埃琳娜(Elena Moskvitina)表示，她和女兒也差點被迫上賊車，有2名男子不懷好意看著她們，命令她們上一輛載著婦女要前往瑞士的車輛，幸好她假裝答應後立即逃跑，才沒有出事。

一名烏克蘭女子也在網路上發文，逃到德國杜塞道夫(Düsseldorf)的她，被提供住所的男子沒收她的身分文件，除了要求免費打掃換住宿，甚至還脅迫提供性服務，結果她拒絕就被趕到街上。反人口販運組織首席執行官艾琳娜(Irena Dawid-Tomczykkids)呼籲，世人應該更關注烏克蘭青少年難民問題，因為這場戰爭正在對她們進行大規模的性剝削。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
快訊／今本土+34例！　新北、台東再爆不明感染
LIVE／5縣市確診持續增加　陳時中最新說明
高層震怒！威爾史密斯「影帝獎座」恐收回　警方介入調查
快訊／台中房屋突倒塌！　路邊車輛遭砸毀
快訊／台東開第一槍！　清明不開放納骨塔入內祭拜
他嘲笑威爾史密斯愛妻不是第1次！　往事全被挖
歐盟5國被點名！　普丁：俄羅斯軍隊可在「2天內」部署
一開始在笑！　威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」
獨／陳零九請辭《食尚玩家》！　小禎接手主持人　
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

生日直播射殺14歲表哥　12歲女「覺得玩槍很酷」槍口對著自己喪命

烏克蘭人開車逃市區「路上不停閃死屍」　馬力波煉獄景象曝光！

陌生男借廁所闖入家中　60歲阿嬤被強壓頭狠咬「那一根」反擊！

大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

降落傘在高空破裂！　男垂死抓岩石「苦撐1小時」驚險畫面曝光

和媽逃離烏克蘭戰火　5歲女童1個月後「路邊散步」突然被撞死

德國擬採購以色列「鐵穹防禦系統」　攔截率高達9成

俄軍撤出烏北城市「車諾比仍被佔」　官員控這行動威脅全歐洲

俄軍噁打性侵戰！闖民宅硬上人妻　烏美女議員怒嗆：絕不姑息

不斷更新／烏克蘭聲稱擊退俄軍5波攻擊　基礎設施損失達1.8兆

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

德國擬採購以色列「鐵穹防禦系統」　攔截率高達9成

俄軍撤出烏北城市「車諾比仍被佔」　官員控這行動威脅全歐洲

俄軍噁打性侵戰！闖民宅硬上人妻　烏美女議員怒嗆：絕不姑息

不斷更新／烏克蘭聲稱擊退俄軍5波攻擊　基礎設施損失達1.8兆

女奧客點炸雞「8塊只來4塊」　拒溝通直接報警　被轟濫用資源

俄傷兵「輪椅列隊」獲頒榮譽勳章　全擺臭臉眼神死！尬爆畫面流出

12歲女被鄰居性侵產子！DNA出爐揭悲劇真相...淫狠竟是親父

手機電池因為這原因爆炸　男慘被「恐怖火球吞噬」畫面曝光！

歐盟5國被點名！　普丁：俄羅斯軍隊可在「2天內」部署

難民營專門鎖定正妹　人蛇集團「假扮志工」脅迫烏克蘭婦女當性奴

再增93例境外移入！「55例落地確診」　自越南返台21人最多

急救成功率提升五倍！花蓮培訓各級救護員　3年挽救42個家庭

狗兒子借人配種遲遲沒下文　私闖朋友家抱走幼犬挨告

林鄭月娥認了「香港實際感染數比公布多」：常理都知道

剛買新車超怕被偷！他求推薦防盜大鎖　網勸：監視器很多不用怕

廁所放「3支免洗湯匙」他傻眼！店家曝用途網全笑翻：足甘心a

2022年群英飛羽世界野鳥攝影聯展　台南多位攝影家參展南北交流

快訊／今本土34、境外93！　新北、台東再爆不明感染

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」　黑歷史全被挖

【廣編】Nuna汽座新品NEXT system™給寶貝尊榮舒適的乘車體驗

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

剛賺4.6億要退休！富豪從屋頂摔死橫屍15天

英村民大白天窗邊「自拍」　Google地圖全拍下

澤倫斯基態度軟化！願在頓巴斯地區做出妥協

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

車諾比「1萬公頃森林」大火！俄羅斯佔領難滅火

歐盟5國被點名　普丁：俄軍可在2天內部署

拜登波蘭演講撂狠話：要讓盧布變廢紙

澤倫斯基：將與俄商討烏成「中立國」　但有條件

護理師虐打女兒逼問：她是誰！　網肉搜真相更可惡

更／烏克蘭聲稱擊退俄軍5波攻擊

俄羅斯小弟被打了！總統急求普丁增援協防

更多熱門

相關新聞

普丁的失敗戰略　兩敗俱傷的戰事

普丁的失敗戰略　兩敗俱傷的戰事

從目前的結果看來，局勢顯然對於俄羅斯甚為不利。在戰事上，軍隊傷亡人數持續增加；在外交上，國際地位下滑及孤立；在經濟上，俄羅斯遭致西方國家嚴厲的制裁，且歐洲國家決定逐漸降低對於俄羅斯的能源依賴，俄國失去一項有利的制衡籌碼。綜合上述外交、經濟及軍事上的考量，俄羅斯可謂極端的得不償失，犯下嚴重的戰略錯誤。

俄傷兵輪椅列隊獲獎　臭臉眼神死

俄傷兵輪椅列隊獲獎　臭臉眼神死

歐盟5國被點名　普丁：俄軍可在2天內部署

歐盟5國被點名　普丁：俄軍可在2天內部署

陳明通研判俄烏戰事走向長期「邊打邊談」

陳明通研判俄烏戰事走向長期「邊打邊談」

烏克蘭動物糧食告急　狼飢餓哀號

烏克蘭動物糧食告急　狼飢餓哀號

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭難民性奴波蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

即／台中2歲女童脖子遭線纏繞　無生命跡象送醫搶救

快儲水！高雄28日起「3區停水」

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面