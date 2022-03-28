　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看診太慢遭家屬痛罵「要等多久」　醫心寒：又不能隨便問

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲看病需要耐心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

許多人都有去醫院看病，卻遇到人滿為患、等很久的經驗。北市聯醫醫師陳昶宇在臉書分享，自己近日因看診速度太慢被大吼。明明不想為了加速而隨便問診，卻反遭病人家屬痛罵「看太慢」，讓他心寒又氣餒。

陳昶宇無奈表示，病人一進門就對他大吼，「看這麼慢是要等到什麼時候？」令他一時之間說不出話。他說，最近門診新病人數量偏多，「但其實即便是老病人也還是要問問用藥反應如何？是不是每種藥都需要使用？可否減量？還有沒有新的症狀需要加藥？還有沒有要追蹤什麼狀況。」他指出，這些問題其實都需花時間整理，而非無腦沿用前一次的藥物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳昶宇說，新病人就更要慢慢詢問症狀及病史，完整評估及安排檢查或用藥，理所當然需要花更多時間。他也無奈吐露心聲，「前面我知道病人不少已經盡力加速了，但還是覺得不能隨便問問看看，卻因此換來被罵的結果，真的在那一瞬間會覺得有點心寒氣餒」。

貼文一出，許多網友紛紛心疼留言替他加油打氣，「辛苦了」、「遇到仔細問診，又願意解說的醫生，真的很幸運耶」、「辛苦了！你是個盡責的良醫」；還有網友建議他，下次遇到這種病人可以回，「沒問題，等看到你我就看快一點」。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
快訊／威爾史密斯淚崩道歉！　親曝打人原因
包包掛護欄險害死2歲女童！　「背帶纏頸」插管搶命
高三女控爸多次亂倫「鋪墊防爆血」！　這原因逆判無罪
快訊／奧斯卡完整名單看這！　《樂動心旋律》奪最佳影片
竹野內豐「失聯2周」下落不明　電視台砸百萬懸賞金
快訊／奧斯卡影后出爐！　潔西卡雀絲坦獲獎
快訊／樹林科技廠確診+1！　全案累積23例
快訊／台東驗出10人陽性！　緊急送PCR採檢
快訊／北市疫情有變？　柯文哲將開記者會說明
威爾史密斯上台揍人　奧斯卡失控影片曝光
快訊／才剛揍完人！威爾史密斯奪奧斯卡影帝
上海人最後的倔強！　超市塞爆「1物卻沒人買」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點好市多熱門美食！拿到手一驚「縮水了？」爆共鳴：寧願漲價

親姐愛喝咖啡「從不花錢買」　妹氣當冤大頭！網點1解方：自己用

最懷念的麥當勞餐點？　鄉民激推「1神飲」：真的會點爆

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯...她嚇逃

全台首創！高雄將規範外送員工時　每日上限12hrs、最多連上12天

快訊／高雄40戶又要停電5hrs！　台電曝原因：電桿遭撞要更換

5生肖本週運勢旺翻！有望升職加薪　屬龍將遇到有緣人順利脫單

快訊／台東初鹿快篩站驗出10人陽性！　緊急再送PCR採檢

600元花了沒？藝FUN券效期倒數一個月！這天前打開APP可自動更新

麥當勞「板烤雞腿堡」重磅回歸　老粉一咬卻崩潰：回不去了

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

點好市多熱門美食！拿到手一驚「縮水了？」爆共鳴：寧願漲價

親姐愛喝咖啡「從不花錢買」　妹氣當冤大頭！網點1解方：自己用

最懷念的麥當勞餐點？　鄉民激推「1神飲」：真的會點爆

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯...她嚇逃

全台首創！高雄將規範外送員工時　每日上限12hrs、最多連上12天

快訊／高雄40戶又要停電5hrs！　台電曝原因：電桿遭撞要更換

5生肖本週運勢旺翻！有望升職加薪　屬龍將遇到有緣人順利脫單

快訊／台東初鹿快篩站驗出10人陽性！　緊急再送PCR採檢

600元花了沒？藝FUN券效期倒數一個月！這天前打開APP可自動更新

麥當勞「板烤雞腿堡」重磅回歸　老粉一咬卻崩潰：回不去了

鹹香肉燥＋蛋液！雲林北港超獨特麵線糊　口感滑嫩軟綿清甜無比

科技股擺脫熊市　4檔科技基金一週漲逾4%

烏克蘭動物園糧食告急！　狼群飢餓哀號「壓過空襲警報聲」惹心疼

朱澤民：今年經濟成長率可能下修　保4應沒問題

「菸齡52年的老菸槍」陳時中宣布要戒菸！直喊「下定決心真的很難」

威爾史密斯奪影帝：為家人而戰！　淚崩道歉奧斯卡「希望還會邀我來」

點好市多熱門美食！拿到手一驚「縮水了？」爆共鳴：寧願漲價

標籤稱「產地台灣」！Jasons超市3件日本水果標示不實　遭北市罰6萬

奧斯卡／紅毯女星分兩派：妮可基嫚優雅盤髮VS潔西卡艾芭自然散髮

上海「鴛鴦鍋封控」挨轟　陸網罵「精準防疫」失敗：死鴨子嘴硬

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快儲水！高雄28日起「3區停水」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

6生肖春迎好運　屬猴將求財得財

陳時中最擔心3案　今年99％輕症

本土飆83例　專家：7成有感冒症狀

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

女主持「自拍喬奶」回應了！親友氣炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

第94屆奧斯卡完整得獎名單

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快儲水！高雄28日起「3區停水」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面