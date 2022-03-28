看診太慢遭家屬痛罵「要等多久」　醫心寒：又不能隨便問

▲看病需要耐心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

許多人都有去醫院看病，卻遇到人滿為患、等很久的經驗。北市聯醫醫師陳昶宇在臉書分享，自己近日因看診速度太慢被大吼。明明不想為了加速而隨便問診，卻反遭病人家屬痛罵「看太慢」，讓他心寒又氣餒。

陳昶宇無奈表示，病人一進門就對他大吼，「看這麼慢是要等到什麼時候？」令他一時之間說不出話。他說，最近門診新病人數量偏多，「但其實即便是老病人也還是要問問用藥反應如何？是不是每種藥都需要使用？可否減量？還有沒有新的症狀需要加藥？還有沒有要追蹤什麼狀況。」他指出，這些問題其實都需花時間整理，而非無腦沿用前一次的藥物。

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陳昶宇說，新病人就更要慢慢詢問症狀及病史，完整評估及安排檢查或用藥，理所當然需要花更多時間。他也無奈吐露心聲，「前面我知道病人不少已經盡力加速了，但還是覺得不能隨便問問看看，卻因此換來被罵的結果，真的在那一瞬間會覺得有點心寒氣餒」。

貼文一出，許多網友紛紛心疼留言替他加油打氣，「辛苦了」、「遇到仔細問診，又願意解說的醫生，真的很幸運耶」、「辛苦了！你是個盡責的良醫」；還有網友建議他，下次遇到這種病人可以回，「沒問題，等看到你我就看快一點」。