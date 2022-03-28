國中主任關廁所拷問2周　新北4少年崩潰哭求轉學：會被搞死

▲新北市某國中驚傳學務主任對4名學生拷問，導致4孩子身心受創、精神崩潰，不得不選擇轉學。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市某國中柔道隊成立2年多即成績斐然，去年全中運奪得銀牌和銅牌佳績，而柔道隊向心力極強，4名學生去年見有轉學生家長在臉書上詆毀校方和教練，一氣之下回文捍衛校譽，單純而熱忱的行為竟被蕭姓學務主任咬定有「幕後主使」，4人被帶到屋頂和廁所等處拷問竟2週，學生返家崩潰大哭要求轉學，不然「會被搞死」！

「練柔道很辛苦，孩子5點起床、9點回家，身上還都是傷，但他們為了榮譽這麼努力，卻還要遭受這樣不合理的對待。」學生家長阿華（化名）氣憤表示，柔道隊員早上有晨操，放學後也有例行練習，沒日沒夜的咬牙揮汗才能拚出一面又一面的獎牌，家長們心疼卻也驕傲，總是默默支持孩子，但難以接受蕭主任的偏見，揪著一點小錯誤就像發現新大陸，逼得學生幾乎心靈崩潰。

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本刊調查，有學生因不適應該校柔道隊的訓練方式而選擇轉學，該家長去年5月初在臉書上大力吹捧新環境，還意有所指的表示「最怕遇到惡質的教練」、「練習時情緒不好就打孩子、強迫孩子，不從就請孩子強迫孩子」，「希望你們不要遇到台中7歲男孩」的事件，夾槍帶棒的文字讓柔道隊的大男孩們備受刺激，立刻跳出來捍衛自己最愛的團隊。

「阿姨，請不要這樣毀損XX的名譽，學校的老師都很幫助您的小孩，柔道隊的大家都很好，從未有對您小孩有欺負或霸凌之事。」孩子雖然氣憤，仍不忘記對長輩的尊稱，一口一聲的稱呼對方家長「您」和「阿姨」，在守護柔道隊時仍努力的在保持禮貌，學生的情感真摯純粹，在蕭主任眼中卻宛如滔天大罪。

據了解，該名轉學家長向蕭主任告狀此事，蕭主任則怒不可遏，立刻將留言的4名學生於早自習、上課和午休時間分別叫到頂樓、廁所等人煙稀少之處拷問，目的是要求他們說出「幕後主使者」的身分。

「說，到底是誰叫你們這樣留的。」即使4名學生無數次告訴蕭主任，留言是基於捍衛校譽下的自發行為，蕭主任仍不依不饒，一口咬定這起留言活動一定有「藏鏡人」，拷問時間長達2週，還多次耽誤學生們上正課時間，直到本土疫情大爆發後才停止。

▲學生家長阿華控訴，兒子在臉書上捍衛校譽，此舉卻被學務主任無限放大，甚至遭拷問長達2週。（圖／CTWANT提供）

「我兒子回家都不敢講，發現的時候已經怕到把自己指甲摳到流血了，還說不轉走『會被搞死』。」阿華憤怒表示，蕭主任給孩子們帶來龐大的心理壓力，直到學校停課，他們驚覺孩子情緒有異，經不斷開導後才得知實情，兒子更多次在家崩潰大哭、要求轉學，他們擔心孩子的安危，只好選擇讓步。

遭拷問的4名學生都選擇離開該校，當中還有3人的轉學原因直接指向蕭主任，表示是遭蕭主任針對而不滿，也有家長認為蕭主任對特教生不友善，更指出柔道隊教練不續聘等問題，而阿華等人事後針對校園霸凌一事提出申訴，以為教育體系始終會給出公道，結果卻是一次又一次的失望。

阿華等4名家長從去年8月提出申訴，4份申請書卻始終只有2人成案，且第一次調查顯示霸凌並不成立，而家長對調查結果提出申覆，家長審議後重啟調查，結論仍不成立，讓家長們失望至極。

「8個月了，議員立委都有介入，但還是球員兼裁判，都是他們自己人在玩。」阿華提到，新北市議員劉美芳從去年8月開始就積極協助此案，但所謂的「調查」僅是詢問蕭主任的同事做出推斷，根本沒有調閱校內監視器，此結果也讓人難以信服。

「有學生家離原來的學校只有10分鐘路程，卻因為這件事轉學，現在每天要4點起床。」阿華氣憤表示，去年該校共有40多名孩子轉學，本來近60人的柔道隊也被蕭主任「搞到」幾乎解散，希望校方可以徹底調查，好保障孩子的快樂上學的權利。

新北市議員劉美芳則質疑教育局吃案，她表示，4個孩子提出霸凌，卻只有2個孩子成案調查，而調查委員多半是校內人員，連律師都是由校方聘請，律師還制止家長陪同孩子協助調查，讓學生獨自面對龐大壓力而無法說清事情始末，一連串的官官相護只為包庇主任與校方的不當行為。

蕭主任則否認指控，強調相關通報都有按流程進行，但對於細節不願多談，要記者「等一下後」便將電話轉到校長室，校長則表示一切皆按照教育局SOP處理，調查小組都是由公正人士組成，至於為何4人提出申請只有2人受理，校長則是跳針回應「一切都按流程處理」、「該查的都有查」等，隨後便以開會、背景音吵雜為由匆匆掛斷電話。

新北市教育局回應，該校於去年8月接獲陳情後並進行通報，多次訪談的結果為霸凌不成立，調查過程確有調取監視器以釐清案情，而校方是收到2名學家長申請書，本案4位學生皆納入調查訪談對象，實際詢問學生發生情況。

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