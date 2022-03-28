跟普丁相比「習近平比較聰明」　美學者舉出台灣當例子

▲普丁與習近平經常被相提並論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國哥倫比亞大學政治學教授、東亞研究所主任黎安友（Andrew J. Nathan）長期投入中國研究，他被問及普丁與習近平的智力與判斷力時表示，「我個人認為，習近平很聰明，但普丁不聰明」，並且舉出台灣、南海及一帶一路3個例子說明。

黎安友接受《美國之音》專訪時說，「普丁太情緒化，或者說，在決策時情緒因素太強，因此過份孤立。你可以說普丁多少有一點迷信、不太現實。而我個人的判斷是，雖然習近平面臨的問題更多，國內外局面很複雜，而且面臨很多難題，但我認為他還是比較聰明。」

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

黎安友舉例，習近平在南海採取行動，未引起各國強烈反應或戰爭，「他迴避衝突，慢慢擴張中國勢力，不觸碰他國紅線，也就是採取切香腸戰術（salami cutting）」，慢慢地看機會，尋找戰略機會。他在一帶一路計畫中，也透過經濟實力，逐步強化中國的全球影響力。

黎安友指出，北京一直遵守不攻擊他國、尊重他國主權及領土完整的國際原則，「但普丁不尊重這個原則。」雖然他個人站在台灣這一邊，但以學術客觀角度而言，習近平「慢慢強化對台壓力，但沒有攻擊台灣，也可以說，沒有過早動用武力。而且，他一直說希望能夠和平解決所謂的台灣問題」，這個做法比較聰明、小心謹慎。

至於外界一直盼望中國發揮影響力、勸說普丁停戰，黎安友卻直言，「中國連北韓都控制不了，怎麼能控制普丁呢？」他預期，習近平會盡量保持中立、找到一條中間道路，「不會100%站在普丁這一邊，也不幫忙歐美控制普丁，因為他沒有控制普丁的能力，也不想犧牲他與俄羅斯的反美統一戰線。」

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