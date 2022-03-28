烏克蘭難民恐淪性奴！　人口販子扮「假志工」專挑年輕美女下手

▲ 烏克蘭難民乘船抵達羅馬尼亞邊境。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打逾一月，已有逾380萬難民逃離烏克蘭。有歐洲犯罪犯份子假扮成志工，在波蘭及羅馬尼亞邊境對脆弱女性下手，年輕貌美的女子恐怕淪為性奴。還有難民以為遇到好心人收留，卻被要求發生性關係。聯合國官員也警告，逃離家園的烏克蘭婦女可能成為綁架或人口販賣的目標。

聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）日前在推特發文警告，「對獵食者和人口販子來說，烏克蘭戰爭不是悲劇。這是個機會，目標是婦女和兒童。他們迫切需要安全支持。」

人口販賣已經成為普遍邊境問題，戰爭卻使這種邪惡的犯罪加速且擴大。基輔難民吾斯曼諾夫（Margherita Husmanov）目前擔任志工，她向BBC表示，「我第一天當志工時看到3個義大利男人在找漂亮女人做性交易，於是我報警，結果證明我是對的。」

烏克蘭女子莫斯克維蒂納（Elena Moskvitina）在羅馬尼亞差點遭人毒手，一群假志工不斷打量她和女兒，要她們搭上一輛開往瑞士的麵包車，車上全是女性。莫斯克維蒂納嘴上答應，接著趁他們不注意時抓著女兒離開現場，目前則逃到丹麥。

一名烏克蘭女子也在社群媒體上分享逃到德國的經歷說明，一名男子以她的身分證為條件，提供房間收留她，她也免費為男子打掃屋子，但在拒絕與男子發生關係後就被趕出門。

反人口販賣組織La Strada華沙分部執行長Irena Dawid-Tomczykkids警告，這場戰爭正引發對脆弱年輕女性的剝削，渴望被認同的青少年若逃離家鄉與親友，更加容易遭人利用。

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