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用俄文報導戰爭！　德國最大報網站遭俄羅斯封鎖

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲德國最大報遭俄國封鎖，圖為俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

文／中央社

德國最大報「畫報」為了讓更多俄羅斯人民知道俄軍入侵烏克蘭戰爭的真相，用俄文報導戰爭實況，結果遭到俄國當局封鎖。

畫報（Bild）是德國發行量最大的報紙，每天賣出逾100萬份，並擁有數位訂戶50萬。

為了讓更多俄羅斯民眾知道俄軍入侵烏克蘭的真相，畫報最近將戰爭的相關新聞譯成俄文刊登在網站上，影音報導也配上俄文字幕；畫報在俄國人愛用的社群媒體Telegram上還有專屬頻道，用俄文推送報導。

畫報證實，俄羅斯媒體監管機構沒有說明理由，今天宣布封鎖畫報網站bild.de。

畫報所屬的柏林斯普林格（Axel Springer）集團執行長杜普納（Mathias Döpfner）表示，獨立報導揭發的真相讓獨裁者感到不舒服，俄羅斯顯然是因為畫報提供的俄文新聞對政府太危險才查禁。

畫報總編輯波伊艾（Johannes Boie）說，畫報網站被封鎖「凸顯我們新聞工作所追求的民主、自由和人權」，他認為俄國當局的作法將「激勵我們繼續使用不同管道，向俄羅斯人民傳遞迥異於政府宣傳的新聞和真相」。

自從2月24日戰爭爆發以來，俄國當局已查禁美國之音（VOA）、英國廣播公司（BBC）等國際媒體的俄文網頁，並封鎖臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram等社群媒體。

為阻止記者報導違反官方立場的戰爭新聞，俄羅斯國會之前通過法案，凡發布海外軍事行動「假消息」者，最高可處15年有期徒刑。

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