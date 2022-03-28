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烏軍疑「開槍射膝」虐俄戰俘！殘忍影片曝光　烏克蘭承諾調查

記者葉睿涵／綜合報導

此前有影片揭露，烏克蘭有軍人在哈爾科夫（Kharkiv）的抗俄過程中，不顧《日內瓦公約》，向俘獲的俄羅斯士兵開槍，引發國際嘩然。烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）27日表示，烏克蘭政府將嚴肅看待此事，並立即對此展開調查。

據CNN報導，網上最近流出一段長達6分鐘的影片，顯示烏克蘭士兵在哈爾科夫附近的奧爾霍夫卡（Olkhovka）俘虜了一批俄軍偵查小組成員，並向其中一名俄國戰俘的膝蓋開槍。俄羅斯當局隨後指出，腿部被射中的士兵並未得到醫療救助，「這部影片證實了烏克蘭正以不人道待遇對待俄國戰俘。俄羅斯政府將對此展開調查，以確定被俘士兵在烏克蘭的受虐情形。」

▲▼烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）。（圖／翻攝自維基百科）

▲阿列斯托維奇承諾，烏克蘭將對烏軍疑似虐待戰俘一事展開調查。（圖／翻攝自維基百科）

阿列斯托維奇27日表示，政府非常重視此事，並將立即展開調查，「我們是歐洲軍隊，我們不會嘲笑我們的俘虜。若此事被證實是真的，那這種行為是絕對不可接受的」。此前，阿列斯托維奇也曾在一次新聞發布會上指出，「無論我們的個人情感動機為何，烏克蘭都將根據《日內瓦公約》對待戰俘。」

烏克蘭國防部至今尚未就此事作出正面回應，不過武裝部隊總司令扎魯茲尼（Valerii Zaluzhnyi）在一份聲明中指出，「為了抹黑烏軍，敵方對外散佈了一些所謂『烏軍不人道對待俄國戰俘』的影片，但我強調，烏克蘭武裝部隊和其他合法軍事組織的軍人嚴格遵守國際人道法的規範，希望大家在面對當前局勢的資訊戰和心理戰時，只相信官方消息來源。」

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