不斷更新／烏控訴俄軍強押4萬難民過境　馬力波臨時營地衛星照曝

▲衛星圖像顯示，俄羅斯在馬力波附近的貝齊米納設置臨時營地，以安置即將被轉移至俄國的5000難民。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今已逾1個月，儘管俄軍一直以來試圖以北、東、南部戰線同時並進，但俄軍至今仍無法拿下首都基輔，導致戰事停滯，甚至被烏軍反包抄，被迫轉攻為守。烏克蘭軍方表示，俄羅斯部隊目前正從烏國北部撤往盟國白俄羅斯，以補充人力和物資，而俄軍如今早已損失慘重。

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烏克蘭近來不斷指控俄羅斯強行將馬力波平民押往俄羅斯。BBC最近取得衛星圖像，顯示俄羅斯在馬力波以東90公里處的貝齊米納（Bezimenne）設置了臨時營地，以安置即將被轉移至俄羅斯的5000名難民。

此前，俄媒曾對難民營和將馬力波難民移往俄國南部塔甘羅格（Taganrog）的情況進行報導，聲稱有部份烏克蘭人從該市搭乘火車前往1000公里外的北部雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）和利珊市（Ryazan）。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，俄軍在未事先與基輔協調的情況下，將超過4萬人從烏克蘭轉移至俄羅斯領土。烏克蘭總統澤倫斯基27日則表示，俄羅斯軍隊已將2000多名兒童帶出馬力波。

外媒目前尚不清楚有多少被撤離者是自願在俄國的護送下撤離，但俄羅斯否認他們違反國際法，強行驅逐烏克蘭人。

A video which appears to have been taken in the Bezimenne camp shows the blue tents with their tightly-packed rows of camp beds. pic.twitter.com/iPGtOMQuPx — Dean Kirby (@deankirby_) March 26, 2022

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英國國防部表示，俄羅斯目前已通過封鎖烏克蘭黑海沿岸，將烏國與國際海上貿易隔開來。此外，俄羅斯海軍也正持續對烏克蘭各地目標展開零星導彈襲擊。

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波蘭邊防警衛說，自一個多月前俄羅斯入侵以來，已有超過250萬人從烏克蘭逃往波蘭。波蘭首都華沙和克拉科夫等大城市吸引的人數最多，不過當地官員表示，波蘭目前可以容納難民的空間也已不多，越來越多的婦女和兒童無處可去，因此敦促政府實施新計劃，為難民提供長期住所。

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烏克蘭總統澤倫斯基在當地27日播出的專訪中表示，烏國已準備好就烏俄停火協議中的「中立國」條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

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在俄羅斯表示將集中軍事資源攻占烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區後，烏克蘭當局警告，南部戰略港市馬力波（Mariupol）周圍的戰事可能會急遽惡化。

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烏克蘭議會於台灣時間27日深夜發文稱，俄羅斯佔領車諾比後，戰火波及區域內1萬公頃的森林，導致31處發生火災，放射性污染隨著大火被釋放到大氣中。

烏克蘭議會表示，俄羅斯軍隊阻擋烏克蘭消防隊進去救災，而目前的車諾比又正處於多風及乾燥的天氣，火災可能因此不斷延燒，若放任火災持續，核污染將透過風被帶往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家。

【0041更新】

烏克蘭人民公僕黨（Servant of the People Party）領袖阿拉卡米亞（David Arahamiya）27日在臉書宣布，烏俄2國的代表團將於3月28日至30日，在土耳其進行下一輪視訊會談，至於其他細節則會在之後公布。