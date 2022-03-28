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村民大白天窗邊「自嗨」　Google地圖全拍下！英國村莊爆紅了

▲▼村莊爆紅竟因他大白天窗邊手淫。（圖／翻攝推特）

▲村莊因男子大白天在窗邊「自嗨」而爆紅。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國戴文郡村莊布萊德沃西（Bradworthy, Devon）平日沒有太多事情發生，最近卻在短影音社群軟體TikTok上爆發，原因竟是一名男性鎮民在窗邊手淫的時候，沒有察覺到Google Maps的街景車正開過，於是他手中握著命根子自爽的景象，就這樣被公布在世人面前。

TikTok上有不少創作者會透過Google Maps或Google Earth，來探索各種被記錄下來的奇怪景象，《每日星報》（Daily Star）報導，布萊德沃西的村民在窗邊手淫的一幕被Google Maps記錄下來後，影片先是在TikTok爆紅，隨後又被網友「Gabriel Shoe」轉貼到推特（Twitter）上，「想像一下被Google Maps抓包的樣子」，貼文迅速超過2.2萬人按讚。

影片裡一名穿著紅色短T和牛仔褲的男子，坐躺在窗邊「辦事」，正好當天天氣不錯，畫面相當清楚。

網友紛紛留言，「可憐的傢伙，只是在做一個老兄在家裡私下會做的事，竟然被Google拍下來，希望他可以提告求償個幾百萬」、「太瘋了，如果是我的話他們就等著收存證信函。」不過網友似乎把地點搞錯了，當地人表示確切地點是在當地的酒吧附近。

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