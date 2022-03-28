12歲女遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控全家毀　DNA出爐揭更悲慘真相

記者董美琪／綜合報導

泰國爆出驚人性侵案，一名婦人報案指出12歲女兒去年遭51歲鄰居男子性侵，甚至生下女嬰。鄰居遭捕後，否認有性侵，且女嬰2次DNA驗出的結果證明確實與他無關，最後竟發現女童的父親才是性侵者。不過女童及母親仍堅持是鄰居做的，質疑DNA檢驗結果。

根據《香港01》報導，被捕的鄰居堅稱清白，女兒也指出，證據沒出來前，整個社會及村民都冤枉父親是嫌犯，害父親失業，全家經濟陷入困頓，希望女童母親還他們公道。

女童母親認為丈夫是無辜的，是沒有壞習慣的好男人，不可能性侵自己女兒。不過當地醫生表示，DNA檢測準確度達99.99%。

去年10月29日，泰國莫拉限府東鑾縣一名30歲媽媽帶12歲女兒報警，表示51歲鄰居索帕（Sophon）性侵女兒致懷孕，已生下女嬰。索帕因涉嫌誘拐性侵15歲以下兒童被捕，但他表示絕無此事，更求警方驗DNA。

女童母親供稱，女兒於2021年3月8日出門時被害，幾天後又再被性侵，前後約3次，女兒不知懷孕，直到家人發現她變胖且常說胃痛，才帶她去看醫生，進而發現女兒居然懷有身孕且即將生產，女嬰最後在10月20日出生，家人也趕緊報案。

2021年12月，女嬰第1次DNA檢驗結果與索帕DNA不符合，女童母親不相信請求社會大眾幫忙，今年1月有醫生及律師組團主動幫忙，要求警方重新檢驗，並連同嫌犯家人及身邊人一起檢驗，最後意外發現女嬰DNA和女童31歲父親吻合。

本月17日，警方傳喚女童父親調查，他否認犯案。泰媒報導，有醫生解釋，法醫DNA檢測準確率達99.99%，女嬰與女童父親的DNA符合，更表示法醫在結果出爐後有找女童母親說明，但她拒絕相信。

至於被控犯案的鄰居索帕已獲釋，其24歲女兒帕娜叻（Panarat Saenkalaya）指出，父親無辜被陷害，導致全家人過得相當痛苦，家產幾乎因失業耗盡。

帕娜叻對女童感到同情，表示將交由律師及警方處理，呼籲家人保持冷靜，擔心受害女童及其女嬰成長會受到影響，最希望還是對方母親向社會證明父親的清白。

不過，女童母親仍質疑法醫的DNA檢測報告，也質疑警方不准她看報告，打算向法院提交請願書。她強調，受害的女兒仍堅持是索帕犯案，準備抵押家中財產及交付保釋金，幫丈夫打官司。

當地法院23日已駁回保釋申請，女童生父將收押，防止與受害女童串供。警方透露，從目前證據來看，該名父親難以逃罪，已鎖定生父才是犯人。