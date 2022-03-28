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快訊／不明感染疫情擴大？陳時中下午2點記者會說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內近期本土疫情連環爆，包括桃園大潭電廠、基隆警察小吃店相關群聚等感染源都還在調查中。中央流行疫情指揮中心將在下午2點持續召開記者會說明最近疫情資訊，由指揮官陳時中親自主持。

桃園大潭電廠主要是移工群聚，主要發生在新竹的移工宿舍，加上擴大匡列採檢，目前累計52名確診。另外，基隆市警察小吃店相關群聚累計27人，其中有8位是警察、8名小吃店工作人員、7名顧客和4名顧客家人。

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高雄化工廠和樹林科技廠也還有新增個案，高雄化工廠累計19人染疫，樹林科技廠累計22人。另外，三重業務員案22701的先生、1名登山團團員和先生2名公司同事都染疫。台東家庭群聚則是4名家族成員，包含同住者和非同住者，感染源釐清中。

目前國內待釐清傳播鏈總計有9條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」陳時中也坦言，目前大潭電廠移工群聚、基隆警察小吃店群聚和新北三重業務員等三條傳播鏈都需要特別注意。最新疫情資訊有待指揮中心下午2點說明。

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