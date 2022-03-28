車諾比1萬公頃森林大火！俄羅斯佔領難滅火　放射性污染恐飄歐洲

▲車諾比核電廠。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭，不久後就攻佔車諾比核電廠，戰火意外波及車諾比內1萬公頃的森林，大火導致放射性污染被釋放到大氣中。對此，烏克蘭議會表示，俄羅斯軍隊阻擋烏克蘭消防隊進去救災，若放任火災持續，核污染將透過風被帶往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家。

烏克蘭議會於台灣時間27日深夜發文表示，俄羅斯佔領車諾比後，戰火波及區域內的森林，目前車諾比內已有31處發生火災，烏克蘭的消防隊想進入其中滅火也因俄軍阻擋而作罷。此外，車諾比目前處於多風及乾燥的天氣，火災也可能因此而延燒。

WARNING

More than 10,000 hectares of forest are burning in the #Chornobyl zone. As a result of combustion, radionuclides released into the atmosphere and transported by wind over long distances threaten radiation to #Ukraine, Belarus, and European countries. — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 27, 2022

烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，車諾比區的森林不斷燃燒，放射性核素將被釋放到大氣中，再被風帶往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家，因此呼籲國際原子能機構（IAEA）派遣消防員和設備幫助撲滅大火，也要求俄羅斯軍隊撤出車諾比。

據悉，車諾比核電廠禁區附近2020年就曾發生2場森林大火，當時一名27歲男子因好玩而縱火燒垃圾，最後火勢一發不可收拾，進而延燒到周圍100公頃、20公頃的森林，當地的輻射量瞬間比正常值高出約16倍。

▼烏克蘭車諾比於2020年地區發生森林野火，輻射值超標。（圖／達志影像／美聯社）



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