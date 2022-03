車諾比1萬公頃森林大火！俄羅斯佔領難滅火　放射性污染恐飄歐洲

▲車諾比核電廠。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭,不久後就攻佔車諾比核電廠,戰火意外波及車諾比內1萬公頃的森林,大火導致放射性污染被釋放到大氣中。對此,烏克蘭議會表示,俄羅斯軍隊阻擋烏克蘭消防隊進去救災,若放任火災持續,核污染將透過風被帶往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家。

烏克蘭議會於台灣時間27日深夜發文表示,俄羅斯佔領車諾比後,戰火波及區域內的森林,目前車諾比內已有31處發生火災,烏克蘭的消防隊想進入其中滅火也因俄軍阻擋而作罷。此外,車諾比目前處於多風及乾燥的天氣,火災也可能因此而延燒。

WARNING

More than 10,000 hectares of forest are burning in the #Chornobyl zone. As a result of combustion, radionuclides released into the atmosphere and transported by wind over long distances threaten radiation to #Ukraine, Belarus, and European countries.