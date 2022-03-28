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本土多點爆發！民憂「鬆綁時程延後」　名醫談解封2大條件

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,防護衣,消防員,緊急救護技術員,EMT。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情多點爆發，基隆、新竹都有不明傳播鏈。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期再爆國內本土群聚，包括基隆警察小吃店群聚、桃園大潭電子移工群聚等多條不明感染鏈。國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民直言，目前已經是多點爆發，接下來應該還會有確診病例，而未來解封也要看兩大條件，也就是「疫苗涵蓋率」和「抗病毒藥物」。

桃園大潭電廠主要是移工群聚，主要發生在新竹的移工宿舍，加上擴大匡列採檢，目前累計52名確診。而基隆市警察小吃店相關群聚累計27人，其中有8位是警察、8名小吃店工作人員、7名顧客和4名顧客家人，全基隆市警察也直接匡列普篩，而市長林右昌則要繼續居家隔離10天。

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另外，高雄化工廠和樹林科技廠也還有新增個案，高雄化工廠累計19人染疫，樹林科技廠累計22人。另外，三重業務員案22701的先生、1名登山團團員和先生2名公司同事都染疫。台東家庭群聚則是4名家族成員，包含同住者和非同住者，感染源釐清中。

目前國內待釐清傳播鏈總計有9條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」陳時中也在記者會直言，基隆、新竹和三重業務員三條傳播鏈需要特別注意。

針對國內本土疫情，黃立民表示，現在已經是多點爆發，應該還會再有病例，至於會不會有大量確診者，要看有沒有傳到社團或機構，如果像之前一樣傳到宗教等團體，跟很多人接觸者，就會令人擔心。

至於目前疫情是否會導致解封和防疫管制延後，黃立民則認為，可以觀察這波疫情中，重症、進加護病房或死亡人數沒有增加，要逐步解封其實還是可以接受，但必須考慮到2個客觀條件，第一是疫苗涵蓋率、第二是治療藥物是否足夠，目前台灣治療藥物可能不夠多，疫苗接種率第三劑不夠，所以沒辦法「很快速」解封。

黃立民強調，疫苗涵蓋率主要是60歲以上族群要打到8成，這族群是最重要的，但是在解封方面，要先等這一波疫情稍微穩定，還要觀察兩三個禮拜再討論。至於外界擔心台灣恐成為下一個香港，他則直言「變成香港的機率不高，台灣目前醫療量能還是不錯，香港醫療是已經撐不住了。」

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