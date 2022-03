住宅區驚見8公尺巨鯊倒頭栽！卡屋頂36年...當局將列為文物

▲英國海丁頓鯊魚雕像原本是為了抗議政府。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

英國牛津市(Oxford City)某住宅區的民宅屋頂上,竟然卡了一條8尺長的鯊魚身體,而且長達36年之久,原本是屋主父親為抗議政府所設,如今市議會卻提案將此列入文物名單中,令屋主非常生氣表示「這與我父親建雕像的用意背道而馳」!

根據《WalesOnline》報導,海丁頓(Headington)的這間屋頂上有鯊魚的民宅,其實是36年前屋主父親也是BBC電台主持人比爾•海涅(Bill Heine),和一名雕塑家約翰•巴克利(John Buckley)共同企劃,是為了抗議二戰時期政府通過規劃法支持的戰爭、轟炸和審查制度,在1986年長崎爆炸案週年紀念日豎立起來的鯊魚雕像作品,而此鯊魚象徵原子彈落於屋頂的情景。

