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76歲翁揪人妻「一夜戰3次」！發現錢包少1萬　連刺7刀殺了她

▲76歲老翁發現錢包少錢，狠將情婦殺害。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

▲76歲老翁發現錢包少錢，狠將情婦殺害。（圖／翻攝自泰國頭條新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國東北部那空拍儂府（Nakhon Phanom）發生一起驚悚事件，一名76歲老翁和情婦到一處度假村開房啪啪，不料卻發現情婦在完事後，從他的錢包裡拿走了1萬泰銖（約新台幣8557元），他因此憤而拿水果刀連刺7刀將情婦殺害。老翁事後被捕時，還宣稱自己身體硬朗，一次能「大戰三回合」，令警方相當傻眼。

根據《泰國頭條新聞》報導，76歲的利特（Liter）與50歲的死者是交往數年的地下情人，曾數次一同前往事發度假村開房作樂，而利特會在每次完事後，付給對方5000泰銖（約新台幣4278元）的零用錢，不料這次情婦卻在完事後，直接從他的錢包拿走1萬泰銖，2人因此發生了激烈爭執。

▲76歲老翁發現錢包少錢，狠將情婦殺害。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

報導指出，情婦在爭吵過程中，一度揚言「除非把她殺了，不然別想拿回這1萬元」。利特聽聞後，就拿起水果刀一連往情婦狂刺7刀，導致對方當場喪命。警方趕抵時，利特並沒有逃離現場，警方隨即將他逮捕並送往地方警察署進行審訊。

利特事後向當地記者表示，他給情婦的錢都是在國外工作的子女寄給他花用的，而自己先前出家3個月，很久沒有見到情婦了，於是剛還俗3天便趕緊與對方相約見面。他還聲稱，自己雖然76歲了，但身體依然硬朗，性行為之前從不需要吃壯陽藥，甚至「每次都能啪啪2到3次」。

▲76歲老翁發現錢包少錢，狠將情婦殺害。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

情婦的外國老公在得知妻子出軌後感到相當訝異，「從沒想過她會與別人發生不軌之事」，但對雙方表示諒解。目前他已把妻子的遺體領回，並將為她處理後事。

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