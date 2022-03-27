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拜登波蘭演講撂狠話！全力摧毀俄羅斯經濟：要讓盧布變廢紙

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登26日在波蘭發表談話，除了狂轟普丁入侵烏克蘭的行為惡劣外，還談及世界各國共同努力支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭人民。他也指出，目前美國正積極打擊俄羅斯的經濟，接下來也將不遺餘力地讓「盧布變成廢壁紙」（ruble reduced to rubble）。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登26日在波蘭發表演講。（圖／路透）

綜合外媒報導，拜登在演講中斥責俄羅斯的侵略行為，並進一步表示，美國目前已對141名俄國寡頭和400多名政府官員祭出經濟制裁，這些被列入黑名單的普丁親信，甚至是戰爭發動者的財產、遊艇、豪宅都已被沒收，「他們與克里姆林宮的腐敗關係讓他們受益匪淺，現在是時候該讓他們承受痛苦了」。

此外，西方也呼籲超過400家私營企業退出俄羅斯，逼使俄國經濟崩潰，「俄羅斯的經濟至少退步了一半，現在200盧布大概只能換1美元，盧布如今已變成了廢壁紙。而我們也將持續打擊俄羅斯的經濟。在烏俄戰爭爆發前，俄羅斯是世上最大的經濟體之一，但經濟制裁將為俄國造成破壞，並削減其軍事建設能力。」

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