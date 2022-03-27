　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲南韓與美國軍方懷疑，北韓造假飛彈試射照片。（圖／朝中社）

記者王佩翊／綜合報導

北韓24日下午試射飛彈，並墜落於北海道的日本專屬經濟海域內，引發關注。事後北韓也公開了一系列的試射宣傳照與影片，並聲稱成功發射了洲際彈道飛彈「火星17型」。不過經過南韓與美國數日的共同分析，最終研判北韓發射的其實是「火星15型」而非新型的「火星17型」。事實上，北韓公開的照片中也被發現疑點，因此被懷疑根本是造假。

根據《韓聯社》報導，多名南韓政府與軍方消息人士27日透露，韓美針對北韓24日發射的洲際彈道飛彈進行精密分析，卻發現驚人疑點。當時北韓所發射的洲際彈道飛彈的火箭發動機共有2個噴管，與「火星15型」相同，然而「火星17型」卻有4個噴管。

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲▼北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

不僅如此，第一級火箭的燃燒耗時也幾乎與「火星15型」相同。北韓這次以高仰角發射，儘管在射程與高度上，與4年多前最後一次發射「火星15型」時相比有所增加，但飛彈軌跡卻極為相似。根據理論計算，如果北韓以正常的角度發射飛彈，射程可達1.5萬公里，威力將成為北韓歷屆洲際彈道飛彈之首。

北韓24日試射飛彈後，宣稱成功發射新型「火星17型」飛彈，還公開了一系列的照片與影片。不過韓美經分析後，一致認為，這些照片與影片應該是經過後期加工，實則為先前的試射場面。

專家指出，從公開的照片可以看到，其中的天氣狀況與當天實際的天氣狀況不同，懷疑北韓根本在說謊。

▼金正恩與部下歡呼。（圖／朝中社）

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
雨彈再炸「冷空氣夾擊」！　1圖看懂一周天氣
飯店「床尾巾」用來幹嘛？他揭真實用途　網驚了
某科大2生確診「運動會照辦」遭批：欠檢舉　校方回應了
林昀儒、廖振珽進男雙8強！　不到16分鐘淘汰地主隊
Albee主持遇突發狀況！　急看老闆反應：腿軟了
他預言「清零機率」！　怒喊：我要解封
林志玲當媽首露面！　超近自拍「少女狀態」驚呆
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

盧甘斯克共和國可能很快舉辦公投　決定是否加入俄國

北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

標槍、NLAW飛彈助攻有成！俄王牌「近衛第一坦克軍」近乎殲滅

不斷更新／烏克蘭證實開放2條人道走廊　馬力波平民可自駕撤離

全軍逃剩他1個！俄士兵嚇到不敢回家　開坦克投降：想當烏克蘭人

利維夫罕見遇襲　俄證實：發射巡弋飛彈命中軍事目標

出門莫名被擄！他慘遭12hrs「馬拉松式酷刑」　熱水淋身逼吞藥

俄高級軍官正以「驚人速度」被殺！烏克蘭反轉戰況2關鍵曝光

快訊／厄瓜多外海爆規模5.8地震　大量建物坍塌、折斷電線桿

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

女兒認養貓回家被阿公極力反對 三天後態度大轉彎嬰兒抱摟貓孫

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

笑笑直播洩「小玉最新近況」！ 換臉風波後復出：很少有他的消息了

橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

盧甘斯克共和國可能很快舉辦公投　決定是否加入俄國

北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

標槍、NLAW飛彈助攻有成！俄王牌「近衛第一坦克軍」近乎殲滅

不斷更新／烏克蘭證實開放2條人道走廊　馬力波平民可自駕撤離

全軍逃剩他1個！俄士兵嚇到不敢回家　開坦克投降：想當烏克蘭人

利維夫罕見遇襲　俄證實：發射巡弋飛彈命中軍事目標

出門莫名被擄！他慘遭12hrs「馬拉松式酷刑」　熱水淋身逼吞藥

俄高級軍官正以「驚人速度」被殺！烏克蘭反轉戰況2關鍵曝光

快訊／厄瓜多外海爆規模5.8地震　大量建物坍塌、折斷電線桿

橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

寶雅停車場遭「違停封印」！在地人轟：無恥日常　彰化市長回應了

凱特王子妃糖果色洋裝一件搞定！　裙前開岔露小心機

加了宇治抹茶、靜岡抹茶！「抹茶拿鐵爆米花」開吃　還有超Q包裝

一週天氣「2波雨勢、2波冷空氣」夾擊！　1圖秒懂回暖僅2天

46歲林心如素顏「偷放閃霍建華」　阿信入戲中毒急勸：他要找妳麻煩

華泰名品城、遠百竹北、信義ATT4FUN均有足跡　業者清消停業

竹北遠百列確診足跡　餐廳提早打烊！百貨區凌晨0點進行清消

本土＋83！4月凶相來襲「這天是關鍵」　專家：不是開玩笑

陳晨威被福來喜抓到笑：輔助判決怪怪的　今年要挑戰2鐵捕！

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

俄羅斯小弟被打了！總統急求普丁增援協防

烏：俄10坦克9輛挖空　指揮官自殺亡

25歲OL倒追47歲主管　婚後硬要離

烏軍發威奪回多地　激戰俄軍震撼片曝光

白宮警告：俄還會侵略5國　全都是北約成員

烏駐日大使：台灣研發新蘭花就叫「烏克蘭」

上班族靠「減法生活」輕鬆存到1億提早退休

烏克蘭反攻奪回邊境城　俄軍棄械逃命

俄軍傳第2名中將遭擊斃！　共7將領戰死烏克蘭

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清

俄前總統曝4種情形「惹毛普丁」就會動用核武！

華郵：俄高級軍官正以「驚人速度」被殺！

更多熱門

相關新聞

俄侵烏克蘭　日相岸田：二戰後最大危機

俄侵烏克蘭　日相岸田：二戰後最大危機

日本首相岸田文雄今天出席專門培養自衛隊幹部的防衛大學校畢業典禮致詞，談到俄羅斯入侵烏克蘭時說，「根據事態發展，世界跟日本將迎接二次大戰後最大危機」。

上班族靠「減法生活」輕鬆存到1億提早退休

上班族靠「減法生活」輕鬆存到1億提早退休

25歲OL倒追47歲主管　婚後硬要離

25歲OL倒追47歲主管　婚後硬要離

烏駐日大使：台灣研發新蘭花就叫「烏克蘭」

烏駐日大使：台灣研發新蘭花就叫「烏克蘭」

習近平通話尹錫悅！專家：對中政策巨大變化

習近平通話尹錫悅！專家：對中政策巨大變化

關鍵字：

北韓金正恩洲際彈道飛彈日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

連千毅生日趴驚見「長腿妹整場掉半球」！

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

今本土＋83！前台大醫：我毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面