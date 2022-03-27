標槍、NLAW飛彈助攻有成！俄王牌「近衛第一坦克軍」近乎殲滅

▲俄軍陷入苦戰，王牌軍隊更是幾乎遭到殲滅。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問阿瑞斯托維奇（Oleksiy Arestovych）26日宣布，俄羅斯戰功顯赫的傳奇部隊「陸軍近衛第一坦克集團軍」幾乎已經全軍覆沒。而這支部隊包含有「俄羅斯御林軍」之稱的近衛坎捷米羅夫卡4師。據悉，近衛第一坦克軍是在烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）與哈爾科夫（Kharkiv）中遭殲滅。

綜合外媒報導，俄羅斯進攻烏克蘭後，各國紛紛援助烏克蘭各式軍備，其中包含美製標槍（Javelin）飛彈，還有英國捐贈、瑞典研製的NLAW反坦克飛彈。而NLAW飛彈與標槍飛彈在前線有效發揮作用，成功狙殺俄軍，戰果豐碩。

阿瑞斯托維奇26日對外證實，烏軍幾乎已經將俄軍的菁英部隊「陸軍近衛第一坦克集團軍」全數殲滅。陸軍近衛第一坦克集團軍是俄國陸軍的精銳部隊，號稱擁有600輛主戰坦克，隸屬於俄羅斯西部軍區，旗下主力有「第2近衛塔曼斯卡亞摩托化步兵師」、「第4近衛坎捷米羅夫卡坦克師」等2個師，以及多個獨立的作戰旅。

陸軍近衛第一坦克集團軍旗下的第4近衛坎捷米羅夫卡坦克師被稱為御林軍，長期部署在莫斯科郊外，更是紅場閱兵常客。儘管如此，在進攻初期，隸屬於近衛4師的T-80BVM坦克及MT-LB步戰車，仍被烏克蘭當地民眾目擊遭到烏軍摧毀以及士兵倒地身亡的畫面。

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