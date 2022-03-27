全軍逃剩他1個！俄士兵嚇到不敢回家　開坦克投降：想當烏克蘭人

▲俄羅斯士兵米沙開著坦克來向烏克蘭投降。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭最近宣稱，俄羅斯有士兵在打敗仗後，因為不敢回國，於是帶著俄軍的坦克來向烏克蘭投降。烏克蘭聲稱，這名俄羅斯降兵將在烏俄戰爭結束後，獲得1萬美元（約新台幣29萬元）的獎勵金和烏克蘭公民身份。

綜合外媒報導，俄羅斯士兵米沙（Misha）最近跟隨部隊在烏克蘭打仗時，在戰役中節節失利。在同袍紛紛逃跑後，米沙萌生了「繼續戰鬥毫無意義」的想法，不過他卻不敢就這樣回家，因為他的指揮官威脅，臨陣脫逃的士兵將被開槍打死，並以「戰死」之名通報給俄軍。

烏克蘭內政部顧問安德魯西夫（Viktor Andrusiv）指出，米沙事後致電烏克蘭內政部，聲稱他願意帶著一輛主戰坦克向烏克蘭軍方投降，以換取烏克蘭的庇佑；於是烏克蘭國防部情報總局將他安排到一個集合點，並在他抵達後，下令特種部隊將其拘留。

安德魯西夫透露，「事實證明，他的部隊真的只剩下他一個人，同部隊的俄軍都逃回家了，於是我們便將這名士兵妥善安排好，等到戰爭結束，烏克蘭就會為他發放1萬美元的獎勵，而且他也有機會申請成為烏克蘭公民。」

在Facebook帖文中，安德魯西夫還提到，米沙認為俄軍現在的狀態十分混亂，「士兵們的士氣十分低落，而且已經沒水沒食物」。與此同時，烏克蘭也承諾，任何開著俄國戰機來向烏克蘭投降的人，將獲得約100萬美元（約新台幣2900萬元）的獎勵，而上繳直升機的人則可獲得獎金50萬美元（約新台幣1500萬元）。