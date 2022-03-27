俄高級軍官正以「驚人速度」被殺！烏克蘭反轉戰況2關鍵曝光

▲俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paliy）戰歿。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯對烏克蘭發動軍事進攻已經邁入第2個月，這場戰爭所帶來的殺傷力格外巨大，而俄軍的高級軍官也成為烏克蘭軍隊的主要攻擊目標。烏克蘭宣稱，他們已經成功以狙擊、近距離戰鬥以及空襲等方式殺害7名俄國將軍，另外還有多名高級軍官死亡。此次俄國軍官戰歿的速度前所未見，更是遠遠超過二戰以來的所有戰役。

根據《華盛頓郵報》報導，烏克蘭官員證實，烏軍已經在戰場上成功殺死至少15名俄羅斯高級軍官以及1.5萬名士兵。儘管俄軍目前僅證實1名將軍以及1351名士兵的死訊，但據信，馬戈梅德·圖沙耶夫（Magomed Tushayev）、 安德烈·蘇霍維茨基（Andrei Sukhovetsky）、 維塔利·格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、安德烈·科列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）、奧列格·米蒂耶夫（Oleg Mityaev）、 雅科夫·雷贊斯特夫（Yakov Rezanstev） 以及安德烈·莫爾德維切夫（Andrei Mordvichev）等7名將軍都已經戰死在烏克蘭。

俄羅斯開戰至今1個月，但是在這1個月內喪命的俄軍士兵與高級指揮官人數，就遠遠超過了俄羅斯在第二次車臣戰爭以及自蘇聯時期開始干預的敘利亞、阿富汗內戰的戰損。

擊殺敵方將軍是一種合法的戰爭策略，烏克蘭官員也公開支持這項作戰計劃。因此烏軍一直透過集中火力攻擊位於前線的俄軍指揮控制單位，來減緩俄軍逼近速度。

▲俄羅斯總統普丁聲稱，不排除在俄烏衝突中動用核武。（圖／路透社）



專家表示，俄羅斯軍方一直難以確保通訊安全，甚至使用部分未經加密的通訊設備，而這也成為一大漏洞。烏克蘭情報機構透過俄軍的「粗心大意」來找到這些目標，並攔截訊號定位。有報導稱，俄羅斯士兵還曾使用手機進行溝通。

五角大廈與其他西方官員都表示，俄羅斯陷入苦戰，且戰場上有許多未經訓練的士兵，因此他們將包含將軍在內的高級軍官部署在前線，以穩定軍心、消除混亂，然而這卻也造成俄羅斯將軍的位置更容易被曝露，進而遭烏克蘭鎖定、擊殺。

▲馬力波慘被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問阿瑞斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，烏軍一直試圖放慢俄軍入侵的速度，其中一個戰略就是殺害前線指揮所的高層。他說，殺害高級軍官可以使俄羅斯的前進速度放慢3到5天，因為他們需要足夠的時間建立新的指揮機構。

阿瑞斯托維奇分析烏軍在擊殺俄軍高層成功的2大關鍵，分別是烏軍「優秀的情報能力」以及俄軍的眾多漏洞。他直言，殺害俄羅斯將軍不但可以大減俄羅斯的勢力，還能打亂俄軍士氣，同時增強烏軍的決心。就算俄羅斯國防部遲遲不願證實高級指揮官的死訊，但這些消息很快就會傳出去，且根本瞞不住。

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