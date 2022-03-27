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不甩高雄輕軌！客運搶快急切「硬擋軌道等紅燈」　卡死雙邊列車

▲▼不甩高雄輕軌！客運急切「硬卡軌道等紅燈」，卡死雙邊列車。（圖／翻攝自爆料公社）

▲不甩高雄輕軌！客運急切「硬卡軌道等紅燈」，卡死雙邊列車。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛東南客運昨（26）日下午約6點半，在凱旋中山路口疑似搶快，阻礙輕軌列車通行。有民眾拍下影片PO網批評，「太可惡了，一輛專車搶快，卡死了雙邊的輕軌，還急切入差點撞上前方自小客」；對此，警方經調查後，已將違規車輛及違規影片移請相關主管單位，最重可處新台幣7500元。

有民眾在爆料公社PO出影片爆料，「太可惡了，一輛專車搶快，卡死了雙邊的輕軌，太危險了，可惜沒拍到車牌！」該民眾說，專車巴士為搶快，在我們行人面前快速右切入内側車道，如果當下行人有先啟步，已是車下亡魂；另外，急切入還差點撞上前方自小客，並怒批「雙邊輕軌車內的時間及人命難道不值錢嗎？」

警方表示，這輛大客車行經前鎮區中凱陸橋下的中山路與凱旋路口，遇紅燈時因前方有車輛，停在輕軌軌道上停等紅燈，致輕軌車無法順利通行，經調查後將違規車輛及違規影片移請捷運警察隊或捷運公司，最重可處新台幣7500元。

▲▼不甩高雄輕軌！客運急切「硬卡軌道等紅燈」，卡死雙邊列車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調閱附近監視器，已將違規車輛及違規影片移請相關主管單位，最重可處新台幣7500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

依違反大眾捷運法50條1項3款「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。

另依道路交通管理處罰條例第58條第2項，「行至有號誌之交岔路口遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間致交通擁塞，妨礙其他車輛通行」，可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。

高市交通局則表示，查該輛為東南客運紅12區間車返程駛回場站之班車，經查網友影片顯示，該輛車駕駛長疑似未保持充足停車空間及路口淨空，以致阻礙輕軌列車通行。

後續將針對客運業者依道路交通管理處罰條例及虧損補貼相關作業規定懲處，另責成東南客運務必加強所屬駕駛長教育訓練並遵守交通安全相關規定，以維護行人及用路人權益。

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