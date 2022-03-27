烏克蘭太威！連續奪回哈爾科夫多地　激戰俄軍震撼影片曝光

▲烏軍在哈爾科夫東部反攻成功。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）東部25日發起的反攻行動成功，據當地官員的說法，烏軍已連續奪回多個村莊。CNN指出，烏軍已控制哈爾科夫東部郊區維爾基夫卡（Vilkhivka），而此地位在烏克蘭東北部，距離俄羅斯邊境只有32公里。

Ukrainian troops pushing into the village of Vilkhivka, east of Kharkiv, yesterday.



You can see them already using captured Russian KAMAZ trucks - marked with blue recognition paint - for mobility as well as commercial UAVs for tactical reconnaissance. pic.twitter.com/q3WPocbg2L — Jimmy (@JimmySecUK) March 26, 2022

依據網路流傳的影片，烏軍（包含亞速營成員）與俄軍在維爾基夫卡住宅區激烈交戰，烏軍一度朝向疑似俄方藏身的校園方向挺進。

More from the battle in Vilkhivka - Ukrainian troops can be seen using their BTR-4 IFV for protection and fire support as they assault Russian positions.



They seem to also be operating a captured Russian T-80U tank as well.pic.twitter.com/tjtw9hdmq9 — Jimmy (@JimmySecUK) March 26, 2022

發布這段剪輯影片的烏方士兵宣稱，大約殺死70名敵方士兵、徵用俄軍車輛。不過CNN無法證實俄軍陣亡數字以及車輛捕獲狀況。這名士兵還宣稱俘虜27名俄軍士兵，CNN指出，數名俄兵遭俘擄且被蒙住眼睛，部分的人明顯受傷。

除了維爾基夫卡，哈爾科夫地區官員塞內古波夫（Oleg Synegubov）表示，馬拉羅漢（Mala Rohan）周邊部分村莊也已被烏軍奪回。這些村莊距離哈爾科夫約20公里，自俄軍入侵以來，這些地區幾乎被俄軍團團包圍。

依據先前消息，烏軍在蘇梅地區也傳出捷報，收復邊界城市托斯提也納（Trostianets）。而馬力波西北方約103公里處的反攻行動也有好消息，從俄軍手中收復2個村莊。

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