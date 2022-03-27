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「好多孩子死了」烏克蘭母女狂逃800km到波蘭　俄炸橋切斷撤離路

▲▼ 烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭受俄軍猛烈轟炸。（圖／路透）

▲切爾尼戈夫遭受俄軍猛烈轟炸，儲油設施起火燃燒飄出大量濃濃黑煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）仍持續受到俄軍轟炸，市長更說多達13萬人只能生活在斷水斷電沒暖氣的狀態下躲避戰火。當地一名90歲婦女及她的女兒逃離當地來到800公里外的波蘭，但2人搭上撤離車輛後不久，俄軍就把通往首都基輔的橋炸毀，當地已經無法撤離平民及運送人道物資。

路透報導，高齡90歲婦人茉莉波哈（Olha Moliboha）及女兒盧珂席娜（Nataliya Lukoshina）過去這週及時逃出切爾尼戈夫，如今來到波蘭東部城鎮普熱梅希爾（Przemysl）。但盧珂席娜透露，就在她們搭乘最後一班撤離車輛後，隔日橋梁就被毀掉，當地已經無法繼續撤離平民，「那裡還有很多孩子……我不知道他們接下來要怎麼過活」。

坐著輪椅的茉莉波哈26日受訪時忍不住流淚，控訴俄軍對烏克蘭的襲擊轟炸，以前居住的切爾尼戈夫早已斷水斷電，「他們毀了我們城市的一切，這麼多孩子死了、這麼多女性死了，我們所有的房子都被毀掉，沒有地方住了」。不過她也認為，只要烏克蘭人還活著就會繼續抵抗，「我相信我們會贏」。

切爾尼戈夫市長艾楚申科（Vladyslav Atroshenko）26日表示，當地正遭受俄軍猛烈轟炸，當地有44名重傷者無法被送至較安全的地區接受治療，更有多達13萬人沒水沒電沒供暖系統可用。

烏俄戰爭爆發後，迄今已有約380萬人逃出烏克蘭，其中230萬人跨境進入波蘭，而波蘭東部城鎮普熱梅希爾的車站成為難民逃離戰火其中一個重要據點，許多人會來到此地轉搭前往其他國家的交通運輸工具。

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