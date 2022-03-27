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拜登「歷史性演說」10大金句曝光　華郵：超越冷戰時期的美國總統

▲▼拜登26日晚間在波蘭華沙針對烏克蘭危機發表演說。（圖／路透）

▲拜登26日晚間在波蘭華沙發表演說，據傳他評論普丁的發言是「脫稿演出」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登26日在波蘭就烏克蘭危機發表長達27分鐘的歷史性演說，除了重申對烏克蘭的支持外，他也認為這場戰爭是俄羅斯的「戰略失敗」，更直言不能讓俄國總統普丁「繼續掌權」。華郵分析，此番強烈言論甚至超越冷戰時期的美國總統。以下是《ETtoday新聞雲》為您整理拜登於演說前後說出的十大金句：

●演說開始前，拜登回應記者提問：普丁是個屠夫（butcher）。

●演講開端：不要害怕。爭取民主的鬥爭並沒有隨著柏林圍牆的倒塌而結束。
註：拜登在演講以首位波蘭教宗若望保祿二世的名言「不要害怕」首尾呼應，將東歐對抗蘇聯的歷史連結到現今的烏克蘭戰爭，並表示這是關於信仰、韌性與人民的力量。

●定調民主之戰：這是一場民主對抗獨裁，自由對上壓迫，規則秩序與暴力掌控之間的鬥爭。

●明確警告俄羅斯：休想踏入北約（NATO）的一寸領土。現在西方比過去任何時候都更加團結。

●抨擊普丁：看在上帝的份上，不能讓這個人繼續掌權。

▲▼拜登26日晚間在波蘭華沙針對烏克蘭危機發表演說。（圖／路透）

▲白宮官員火速澄清，拜登並不是在談論俄羅斯的政權更迭，而是普丁對鄰國做出的行為。（圖／路透）

●支持烏克蘭：我向烏克蘭人民傳達的訊息就是…我們與你們站在一起。

●向俄羅斯人民發出呼籲：普丁讓俄羅斯倒退至19世紀。這不是你們應該帶給家人和孩子的未來。這場戰爭不值得你們參加，俄羅斯人民。

●向俄國溫情喊話：俄羅斯人民，你們不是我們的敵人。我不相信你們會樂見無辜幼童和老人被殺害。

●向歐洲傳遞訊息：歐洲必須結束對俄羅斯化石燃料的依賴。我們須盡快轉向乾淨、可再生的能源，並打擊來自克里姆林宮的腐敗，給俄羅斯人民一個公平地機會。

●自由終將勝利：一個決心重建帝國的獨裁者，永遠不能抹去人們對自由的熱愛。殘暴永遠不會碾碎他們獲得自由的意志。烏克蘭永遠不會是俄羅斯的勝利。

華郵分析，拜登稱普丁不能繼續掌權是個非比尋常的聲明，這句話將推翻美國的既定政策，反駁了包含國務卿布林肯在內高級官員的說法，甚至超越了冷戰時期的美國總統，隨即引發全球關注。然而，知情人士透露，這番話並非事先擬好的講稿，拜登說出口的當下，官員無不感到驚訝，拜登助手們更是慌亂到第一時間拒絕回覆媒體提問。

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